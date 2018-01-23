韩“免税店三巨头”齐开张！三星“长公主”与表妹商界竞逐受关注

【环球时报驻韩国特约记者 李军】据《韩国日报》网站日前报道，18日，该国“免税店三巨头”——乐天、新罗和新世界在新落成的仁川国际机场T2航站楼一起开张迎客。媒体注意到，新罗酒店社长李富真和新世界百货社长郑有庆其实是一对表姐妹。作为韩国三星集团第三代传人，两人自进入职场后就一直是韩国媒体关注和比较的对象。

据韩国媒体报道，李富真和郑有庆分别是已故三星帝国创始人李秉喆的孙女和外孙女，前者比后者大两岁，两人有着类似的成长轨迹。郑有庆先后在韩国梨花女子大学和美国罗德岛大学设计专业学习，1996年毕业后进入酒店业开始自己的职业生涯。李富真毕业于韩国延世大学儿童系，1995年先在三星福祉财团实习，后转入三星电子战略企划室工作。在积累了一定的工作经验后，李富真2001年才进入新罗酒店企划组担任部长。虽然李富真在酒店业上起步较晚，但其管理能力受到业内认可，头上的光环一度盖过经验更为丰富的郑有庆。据报道，郑有庆为人低调、内敛、细腻，其个人性格也充分体现在酒店经营管理上，并因此为酒店赢得声誉。2009年，郑有庆担任新世界百货副社长，自她入主新世界百货后，公司的业绩逐年上升。

郑有庆在生活中也是一个低调的人，少有花边新闻，其婚姻生活和李富真又形成鲜明对比。性格倔强的李富真年轻时爱上穷小子任佑宰，不顾家族的强烈反对和他结婚生子。但在激情冷却后，李富真和任佑宰因为缺乏共同语言，最终只能选择离婚。相较而言，郑有庆的婚姻要成功得多。丈夫文盛郁和郑有庆是小学同学，可谓“青梅竹马、两小无猜”。文盛郁分别在美国芝加哥大学和宾夕法尼亚大学获得学士和硕士学位，一开始在电信业工作。2001年和郑有庆结婚后，文盛郁才转到新世界集团企划部工作，其能力逐步得到新世界集团会长李明熙和副会长郑溶镇的认可。郑有庆夫妇育有两个女儿，在其兄郑溶镇与前妻离婚期间，郑溶镇的一对子女也是由郑有庆代为抚养，在担任四个孩子“母亲”的同时，她仍然把新世界百货的业务打理得蒸蒸日上，得到韩国媒体的一致夸赞。

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