为了“阳刚”不惧风险！英国有一百万吃激素的“肌肉男”

【环球时报驻英国特约记者 纪双城 环球时报特约记者 刘皓然】都说爱美是女人的天性，不过为追求外在美，男人同样可以“丧心病狂”!最新调研显示，英国服用合成代谢类固醇等激素药物的人群高达百万之众——上至七旬老人、下至十几岁少年，而这些人或是为了让自己肌肉健硕，或是为谋求“青春永驻”，丝毫不顾及药物存在的副作用风险。让人尤为感到担心的是，英国类固醇药物的使用人群近年明显呈现出年轻化趋势，20来岁的男性成为主要消费人群。舆论认为，这样不择手段地追求“阳刚之气”，将给自身和社会留下无穷后患。

青筋暴起、肌肉怒涨，奥利·史密斯玩命举起重达240斤的杠铃——这比他的体重还要多出数十斤，整个人仿佛随时都要“爆裂”一样。这位健身“达人”承认，自己的“猛男体魄”完全要归因于长期注射合成代谢类固醇药物。这种可能致死的危险品近年在英国健身场所十分流行，很多用药成性的人可从当地黑市买到这类药物。以史密斯为例，他每月在药物上的花销高达400英镑(1英镑约合人民币8.9元)左右。他表示，自己从前身体孱弱，17岁时首次接触这种药物，之后一发不可收拾，体重3年内翻倍，完成了从瘦弱书生到猛男的华丽转型。然而，形体上的转变也让他付出巨大的健康代价：由于长期不当注射，他的臀部形成肿块、疼痛难忍;肩部注射又形成了一个网球大小的囊肿，“穿衣服都费劲”。激素还让他变得格外暴戾，曾因殴打上级而被开除。即便如此，他对于“每星期来上两针”依然乐此不疲。

英国《卫报》21日报道称，公共卫生专家表示，英国有高达100万人使用合成类固醇及其他提振身体机能的药物，以追求健美的体魄和年轻的容颜。如今，该类药物的普及层面愈发广泛，虽然20岁至24岁的年轻人仍是主力消费群体，但有数据显示，青少年和老年人也开始使用该类药物。在该类药物的“重灾区”威尔士，13岁的孩子都在使用这种药。

该类药物的消费阶层也在悄然发生变化。以前，滥用激素类药物的人群多为无所事事的小混混，而现在不少高级知识分子也开始青睐此道。《卫报》举例称，30岁的约翰(化名)是英国一名工程师，性情温和、收入体面。他承认长期服用宝丹酮和三苯氧胺等药物，以此提升身体状态。

根据英国1971年颁布的《滥用药物法》，合成类固醇在英国属于C类管控药物，虽然管控力度不如海洛因等A类药物那样严格，但在国内也属于禁止生产、交易和进出口的范畴。由于需求庞大，该类药物的地下产业链异常活跃，英国警方和边境管理部门此前均表示地下制药厂和走私活动有所增加;社交媒体的普及则为买卖双方联络和交易提供了极大便利。以药物泛滥的南威尔士地区为例，当地非法零售商大多通过互联网“下单”，从土耳其、希腊和泰国等地购买，还有人在健身房内就能直接找到卖家。

医疗专家提醒，滥用该类药物对于身体其实是非常危险的，它们有可能引发的症状包括但不限于睾丸萎缩、睡眠困难、痤疮、脱发;或导致抑郁、情绪不稳定、攻击性强等症状。英国伦敦大学圣乔治医学院心脏病学专家马尔霍特拉特别指出，人们年轻时若过度服用类固醇药物，今后很有可能遭受高血压、冠心病和中风等疾病的折磨。除了药品本身的隐患，使用者还有可能因不当注射感染其他疾病，比如肝炎甚至艾滋病等。

尤为危险的是，很多“不要命”的年轻人为了追求最大功效，不惜混合数种药物一起吃，还有人甚至将其和酒水、毒品一并服用。媒体指出，由于该类药物大都出自黑市，药品安全丝毫没有保障，很多情况下“他们根本不知道自己注射的是什么东西”。英国广播公司(BBC)报道称，该类药物也确实存在致死案例：2009年，该国一名17岁少年因服药过量、身体产生严重不良反应，最终不治身亡。熟悉内情的医生纷纷对媒体表示，英国国内类固醇药物的非法注射和服用者数量庞大，该人群今后或为国家医疗服务体系造成千百万英镑的巨额支出。

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