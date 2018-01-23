美国迎来政府停摆后首个工作日 数十万政府雇员被迫休无薪假期

【环球时报记者 赵觉珵 陈欣】22日，美国迎来政府停摆的第三天，据美国有线电视新闻网(CNN)22日报道，参议院原定在当天凌晨1时对临时拨款法案进行程序性投票，但参议院共和党领袖麦康奈尔在最后时刻宣布投票被推迟至午间。

CNN22日称，临时拨款法案需要100票中的60票才能在参议院获得程序上通过。共和党目前在参议院占据51席，需要民主党人的支持。法案如获通过，政府拨款将维持到2月8日。

在21日的磋商中，麦康奈尔和民主党参议院领袖舒默互相指责对方拿政府关门当“人质”。共和党参议员麦凯恩在推特上直言，政府“关门”是国会合作机制破裂的直接产物。

22日是美国政府停摆后的第一个工作日。由于国会无法对临时拨款法案达成协议，美国联邦政府非核心部门从20日零时起“关门”，所幸恰逢周末，影响有限。但随着周一的到来，数十万联邦政府雇员将被迫休无薪假期，或者无偿工作。上周末，纽约自由女神像等热门旅游景点已经因此关闭。纽约州州长科莫表示，该州将自掏腰包让自由女神像在22日恢复开放。

美国驻华大使馆发言人22日对《环球时报》记者表示，在国会拨款前，美国驻华大使馆的社交媒体等公共项目以及北京美国中心的活动将受到限制，签证与美国公民服务的预约系统仍然开放，签证申请也正在处理中，有约在先的签证申请人应按约定时间前往大使馆。

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