人民网>>国际

全球民调：中国民众对政府信任度达84%，而美国仅33%

2018年01月23日07:32  来源：人民网-环球时报
 

　　【环球时报综合报道】据路透社22日报道，2018年度“爱德曼全球信任度调查报告”显示，美国总统特朗普执政满一年，美国民众对美国机构，尤其是政府的信任度大幅下降;而中国民众对政府和媒体的信任度均位居首位。

　　美国爱德曼公关公司在全球选取28个国家和地区进行调查，受访者分为普通民众和高学历高收入群体，对本国(地区)政府、企业、媒体和非政府机构(NGO)的可信任度做出评价。调查显示，中国民众信任度最高的是政府，美国民众信任度最高的是NGO。中国普通民众对政府信任度达到84%，高学历高收入群体对政府的信任度更高达89%;美国民众对政府的信任度下滑14个百分点，为33%。

　　整体而言，美国民众对各机构的平均信任度大幅下滑37个百分点，中国民众对各机构的平均信任度上升27个百分点，上升和下降幅度都是28个受调查国家(地区)中最高的。

　　爱德曼公关公司负责人说：“美国正承受前所未见的信任危机”，这是该调查18年前开始至今，首次出现信任度骤跌与经济危机或重大灾难无关的情况。

(责编：樊海旭、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

海外媒体：中国是2017年表现最好的主要经济体 1月18日，中国国家统计局公布2017年中国经济成绩单，全年国内生产总值首次突破80万亿元大关。按可比价格计算，比去年增长6.9%。这是中国经济持续6年放缓后的首次提速。中国经济何以能够取得如此骄人成绩，2018年中国又将给世界带来什么，海外媒体高度关注。 【详细】

国际|国际观察

人民日报：破坏南海稳定是不识时务的妄动 1月17日，美国海军“霍珀”号导弹驱逐舰擅自进入中国黄岩岛附近海域，中方立即有力回应——中国军舰对美舰进行识别查证，并予以警告驱离。美方煞有介事的挑衅之举，势所必然落得个灰溜溜结局。中国对黄岩岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。美方军舰的有关行为损害中国的主权和安全利益，对中方在有关海域开展正常公务活动的船只和人员安全造成严重威胁，违背国际关系基本准则，也与两国两军关系稳定发展的势头背道而驰。 【详细】

国际|国际观察
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved