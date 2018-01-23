全球民调：中国民众对政府信任度达84%，而美国仅33%

【环球时报综合报道】据路透社22日报道，2018年度“爱德曼全球信任度调查报告”显示，美国总统特朗普执政满一年，美国民众对美国机构，尤其是政府的信任度大幅下降;而中国民众对政府和媒体的信任度均位居首位。

美国爱德曼公关公司在全球选取28个国家和地区进行调查，受访者分为普通民众和高学历高收入群体，对本国(地区)政府、企业、媒体和非政府机构(NGO)的可信任度做出评价。调查显示，中国民众信任度最高的是政府，美国民众信任度最高的是NGO。中国普通民众对政府信任度达到84%，高学历高收入群体对政府的信任度更高达89%;美国民众对政府的信任度下滑14个百分点，为33%。

整体而言，美国民众对各机构的平均信任度大幅下滑37个百分点，中国民众对各机构的平均信任度上升27个百分点，上升和下降幅度都是28个受调查国家(地区)中最高的。

爱德曼公关公司负责人说：“美国正承受前所未见的信任危机”，这是该调查18年前开始至今，首次出现信任度骤跌与经济危机或重大灾难无关的情况。

(责编：樊海旭、常红)