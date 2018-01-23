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韩媒：受韩国部署“萨德”影响 2017年中国赴韩游客减半

2018年01月23日07:31  来源：人民网-环球时报
 

　　【环球时报综合报道】韩国观光公社22日发布数据显示，2017年访问韩国的外国游客人数为1334万人次，同比减少22.7%。受韩国部署“萨德”影响，去年访韩的中国游客为417万人次，同比减少48.3%。

　　韩联社22日称，据北京消息人士透露，韩国政府非官方统计数据显示，2017年访问中国的韩国人为452万人次，较2016年(519万人次)减少13%。

　　韩国观光公社相关负责人表示，去年受“萨德”和朝鲜问题等利空因素影响，入境旅游市场受重创。不过，“萨德”矛盾发生之后，有关行业已就降低对特定国家的依存度、实现市场多元化达成共识，产生了一定的积极效果。

　　韩联社称，去年12月韩国总统文在寅访问中国后，两国经济部门交流不断扩大。但目前只有北京和山东省政府允许中国团体游客访问韩国，日均有十多批团体游客赴韩旅游，其中大部分来自山东。

(责编：樊海旭、常红)
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