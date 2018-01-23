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浪漫恶作剧：他按妻子遗愿给盆栽浇水5年 发现是塑料的

2018年01月23日07:17  来源：中国新闻网
 

据外媒报道，一名妻子在临终前，交代丈夫要每天为浴室内的植物浇水，丈夫浇了5年才发现那些盆栽植物是塑料做的。但由于妻子生前就是爱开玩笑的人，因此真相大白时让丈夫备感窝心，感觉妻子依然在他身旁。

英国女消防员尼科尔近日在推特上发文写道：“家母离世前曾留下严格指示，要我爸爸为浴室内的植物浇水。他定期浇水灌溉，它们很漂亮，他搬家时决定一起带走，却发现它们是塑料的！我彷佛听到妈妈正在咯咯地笑。”

丈夫浇了5年才发现盆栽植物是塑料做的。（图片来源：尼科尔社交网络账户截图）

尼科尔表示，母亲菲顿与父亲奈杰尔16岁时就相识，两人的感情非常好，最后还搬到南非居住，并在当地经营一间托儿中心，平时两人互动就充满了惊喜，但母亲在2013年11月因癌症离开人世，享寿69岁。

尼科尔说，母亲离世前交代爸爸每天为浴室的盆栽浇水，爸爸遵循了5年，每天都认真帮植物浇水，直到最近要搬家时想带走那盆栽，才发现那是“塑料盆栽”，大家知道时都觉得很好笑，但家人都认为，妈妈的幽默是希望爸爸“有事可做”，别想起不快乐的事情。

尼科尔表示，母亲菲顿与父亲奈杰尔16岁时就相识，两人的感情非常好。（图片来源：尼科尔社交网络账户截图）

当父亲得知母亲在过世前还不忘留下最后的恶作剧时，让他忍不住笑了出来，还说这就是母亲生前的调皮作风。

尼科尔说，她的父母相知相守多年，却未能一起度过晚年生活，难免令人遗憾，但也因为这个玩笑让家人重新体会到母亲幽默的陪伴始终存在。这则贴文也让不少网友红了眼眶，认为是“最浪漫的恶作剧”。

(责编：樊海旭、常红)
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