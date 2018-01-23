日媒：日本要利用人工智能来预测和调查犯罪

据日媒报道，在日本，利用人工智能(AI)分析监控摄像头等的影像，从而防止犯罪和调查犯罪的研究十分活跃。

据悉，日本冲电气工业(OKI)公司开发出了检测ATM操作中的可疑行为，东京的创业企业 Earth Eyes则开发出预测偷窃行为的系统。另外，大阪大学开发的技术能够通过走路的特点来确定和追踪犯罪者。

据报道，日本总务省向专家询问了人工智能可以活用的领域，结果约7%的专家列举了预测犯罪和预防犯罪。虽然监控摄像头急剧增加，但是犯罪行为仍时有发生。

人工智能擅长分析图像，由于从大量数据中发现特点的深度学习等新技术的出现，更容易对人工智能加以活用。人们期待人工智能遏制犯罪的效果将进一步提高。

据了解，冲电气公司开发的人工智能可以通过ATM机上设置的监控影像，分析人操作的样子，发现可疑行为。该公司通过名为机械学习的人工智能技术让公司内部的ATM机学习了200个人操作的样子，并从这些人操作以外的样子中发现汇款欺诈等违法行为，精确度达90%。

冲电气将在2018年内利用商业设施等地设置的ATM机进行实证试验，测试在室外是否也能确保精确度。设想推出在发现可疑行为时自动通知店员的系统。

生产防盗设备的Earth Eyes开发出的是检测可疑行为、预测可能发生的盗窃等犯罪的人工智能技术。该技术通过分析腿部和头部等部位的动作来甄别盗窃犯罪时经常出现的动作。

该公司获得了日本国立研究开发法人、新能源产业技术综合开发机构(NEDO)的支持，正在将该项技术推向实用化。力争应用于通过告知店员、向可疑者发出提醒来防范盗窃等行为的防范盗窃的系统。

报道还指出，人工智能技术还取得了可以帮助调查犯罪的成果。大阪大学教授八木康史等人开发出了一项技术，该技术可以根据人的姿势、步幅、手部摆动方式等走路时的特点进行个体识别，以此追踪犯罪嫌疑人及恐怖分子等。

这项技术使用深度学习，让系统学习了1万人朝着各种方向行走的影像。

该系统在5000人中锁定50人时，实现了较高的作业精度，成功概率达到8成。可以让此前依赖于人工的摄像头分析实现省力化。

据介绍，发生犯罪事件后，只要知道嫌疑人是谁，就能根据周围的影像追踪到嫌疑人的行踪。八木康史教授等人将呼吁将这项技术应用于调查犯罪。

另外，NEC于2017年11月开始销售一种系统，该系统在面部识别技术中融入了人工智能，可防止可疑人员进出建筑物。

不过，使用拍摄有不特定多数人的视频时，也存在侵犯个人隐私的风险。国家在以海报等形式呼吁人们安装摄像头的同时，还要求使用这些摄像头的企业做到不锁定某个人，并采取完善的措施来防止信息泄露。

一方面，人工智能也有可能对犯罪行为作出错误判断，因此在推进技术改进的同时，还必须想方设法通过人眼的参与来提高精度。

(责编：樊海旭、常红)