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逾五成俄公民认为政府提高出生率措施不令人满意

2018年01月23日07:13  来源：中国新闻网
 

据俄罗斯卫星网22日报道，全俄社会舆论研究中心的民调结果显示，54%的俄罗斯公民认为政府有关提高出生率的措施不能令人满意。

报道称，调查显示，约63%的受访者认为，提高出生率必须显著改善家庭物质保证。27%的人指出，物质保证的提高未必能使俄罗斯的出生率提高，必须改变人民的生活目标和方式。

调查还显示，大多数俄罗斯公民了解总统普京的社会人口政策倡议。约91%的受访者知道有关延长和扩大鼓励生育政策的问题，87%的人听说过在生育第一胎时每月可获得生活补贴，75%的人知道育有第二个和第三个孩子的家庭抵押贷款项目。

同时，49%的受访者称这些措施是正确的，但是他们认为这些措施未必会显著提高出生率。38%的人认为，这些措施能够实际促使出生率的提高，6%的人称这些措施无效并怀疑能否得到成果。

22%的受访者表示，在总统提出的措施被落实的情况下，愿意生孩子。27%的人指出，可能会生孩子，14%的人表示，很可能不生。30%的人指出，肯定不会生孩子。

民调显示，约40%的俄罗斯公民表示希望有2个孩子，28%的人表示愿意生3个孩子，14%的人表示愿意生4个或更多，7%的受访者则希望只有1个孩子。

在回答有关考虑现实生活状况是否有未来再生育计划的问题时，13%有孩子的受访者表示计划再生1个孩子，4%的受访者表示再生2个孩子，2%的受访者表示再生3个孩子，1%的受访者表示4个或更多。79%的受访者指出，除了他们现有的孩子以外，不准备再生孩子。

(责编：樊海旭、常红)
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