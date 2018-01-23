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因跑题严重 逾30万巴西高考考生作文得零分

2018年01月23日07:11  来源：中国新闻网
 

据南美侨报网报道，2017年巴西全国中等教育考试(巴西高考)成绩已经在18日公布，在作文被评分的472万考生中，有30.92万名考生的作文得了零分，得零分的原因主要是跑题。

据报道，2016年，0.78%的考生因为跑题而作文得了零分，2017年这一比例则升高至5.01%。巴西教育部下属机构、巴西阿尼西奥·特谢拉国家教育研究院主席菲尼表示，尽管2017年作文跑题的学生数量增加，但绝对数据并不是很惊人，属于正常情况。

据悉，在作文得零分的考生中，除了5.01%因为跑题外，其他的原因还包括交白卷的情况，占0.8%、字数不够0.33%、文章段落无连接性0.17%、没有按照作文类型写作0.11%、抄写示范文章语句0.09%以及其他原因0.03%。

另外，今年有53名考生的作文得了满分1000分，低于2016年的77人。2017年巴西高考的作文题目为“巴西聋哑人教育面临的挑战”，平均得分为558分，高于2016年的平均分541.9分。除了写作外，巴西高考的科目还包括语言、人文科学、数学和自然科学。

据巴西教育部部长菲力奥表示，由于高考成绩的发布比预计中早了一天，国家统一招生系统的开放时间也将由1月26日提前至1月23日。通过国家统一招生系统系统，考生可以根据成绩来选择公立大学中开设的专业。

巴西2018年高考将会在11月4日至11日进行，将会在3月21日公布考试公告，考试注册在5月7日至18日进行。另外，巴西阿尼西奥·特谢拉国家教育研究院在新闻发布会上还宣布，巴西全国青年和成人技能考试的结果将会在3月30日公布。

(责编：樊海旭、常红)
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