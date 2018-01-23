澳大利亚总理强调大选不提前 或定于2019年5月 

据澳洲网报道，当地时间1月22日，澳大利亚总理特恩布尔在访问昆州边远地区时，打消了人们对提前举行联邦大选的猜测与疑虑。他表示，下一届大选将在2019年举行。

据报道，在此背景下，特恩布尔的老对手——前总理艾伯特(Tony Abbott)再次出现在公共视野中，拿政府的移民政策做文章，呼吁推动削减移民这一受到党内保守派欢迎的政策以赢得大选，他的做法无疑将给特恩布尔惹出新一波麻烦。此外，澳政府被曝划拨更多资金流向边缘席位的做法也遭到了前内阁部长切斯特(Darren Chester)的批评，声称政府遗漏了真正重要的安全席位。

特恩布尔坚称2019年举行大选

特恩布尔22日在边缘席位众多的昆州边远地区进行访问，他宣布了一项价值6000万澳元的拨款计划，从而帮助保护大堡礁(Great Barrier Reef)的生态环境。同时，他还坚持表示，联邦大选将于2019年举行。

在谈到政府旨在消除棘冠海星的计划时，特恩布尔被问及本周到访昆州是否为联邦大选活动的前瞻行动。他表示：“这说的有点过分了，我的到来与大选或其他任何类似的事都无关。我们将于2019年迎来大选，至少是联邦大选。”

据此前分析，众议院及半数参议院可以举行选举的最早日期是今年的8月4日，这一天也是2016年联邦大选举行两周年零一个月的日子。考虑到复杂的参议院计票程序需要及时完结，从而使新参议员们能在2019年7月1日获得席位，最晚举行大选的日期为2019年5月底。

艾伯特用削减移民做文章

尽管特恩布尔坚称大选将于2019年举行，曾被他“赶下”总理职位的艾伯特已开始为政府赢得大选“出谋划策”了。艾伯特向特恩布尔提建议表示，选民们将会对削减移民水平和节约气候政策开支表示支持。如果减少涌入澳大利亚的移民数量，特恩布尔政府将有更大的机会赢得下届大选。

艾伯特当天表示，如果政府听从了自己关于移民和气候改革政策的意见，便可以逆转近日新闻民调中的糟糕表现。据了解，澳政府在最新出炉的新闻民调(Newspolls)中已连续25次落后工党，而当年特恩布尔正是以艾伯特政府民调结果连续落后工党30次为由向其发起了挑战。

政府冷落安全席位挨轰

此外，政府拉拢边缘席位以获取支持却忽略安全席位的做法引发了前内阁部长切斯特的不满。近日费尔法克斯传媒(Fairfax Media)爆料称，数亿元联邦资金都流入了边缘选区，而一些安全席位却被政府遗忘。

在近日重组中被“踢出”内阁的切斯特谴责政府的“社区发展赠款”项目在分配资金方面不透明。他表示：“问题不是那些被资助的项目，而是那些被遗漏的席位。分配资金的不透明正在破坏我们政府系统的公信力。”

(责编：樊海旭、常红)