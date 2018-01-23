日本迎来今冬最强寒流 各地普降大雪

日本22日起受一股迅速增强的低气压影响，各地普降大雪，气象部门发出预警，提醒民众注意安全。

据日本气象厅称，该股低气压在本州岛南岸迅速增强，向东挺进，西日本的山地沿线和东日本普降大雪，尤其在关东甲信地区雪势明显增强。

截至22日下午4点，长野县松本市的积雪厚度为8厘米，东京都中心地区为6厘米，横滨市为4厘米。在东京都的八王子市消防署前，最大积雪厚度甚至超过了15厘米且在继续增加。

此外，预计23日后，今冬最强寒流将会来袭，届时还将伴随大风，这种情况会一直持续到27日。从北海道至北陆地区，最大风速预计将达25米/秒。

日本气象部门还对今后的降雪量作出估算，预计截至23日早上6点，日本东北地区和关东甲信地区的降雪量约为30厘米，九州北部和四国地区也将达10至15厘米。

日本气象厅对关东各地发出了大雪警报，提醒市民路面上冻，公交系统恐会遭受巨大影响，建议尽早回家。截至记者发稿时，仅东京羽田机场国内航线就有约240个航班延误或取消。

日本国土交通省也提醒机动车驾驶员尽可能少驾驶机动车外出或者提前做好更换冬季轮胎等预防措施。

中国驻日本大使馆领事部在接受记者采访时表示，22日东京遭遇多年不遇的大雪天气，提醒赴日旅游的中国公民注意天气情况及自身安全，提前做好预防措施，合理安排行程。此外，使馆高度关注中国公民出行情况，已协调各大航空公司提前做好应对，并将持续关注天气及机场航班情况。

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