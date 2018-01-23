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俄大选又添独立候选人：女主持集够10万支持签名 

2018年01月23日07:08  来源：中国新闻网
 

据俄罗斯卫星网22日报道，俄罗斯女主持克谢尼娅·索布恰克的竞选网站发布消息表示，为登记作为独立候选人，索布恰克已经征集到超10万所需支持签名。

消息称：“已征集到101008个签名。”

据悉，非议会党派总统候选人登记需要收集选民支持签名，至少10万个签名，且每个地区不应超过2500个签名。签名单的费用由竞选基金支付。

俄罗斯总统大选将于3月18日举行，竞选活动已于2017年12月18日正式开始。

克谢尼娅·索布恰克1981年11月5日生于列宁格勒(今圣彼得堡)市。其父阿纳托利·索布恰克是俄罗斯著名律师，曾在20世纪90年代担任圣彼得堡市市长，曾是普京的上级，被称为普京的政界恩师。

2004年，她以优异成绩毕业于莫斯科国际关系学院国际关系与政治学专业。

克谢尼娅·索布恰克还积极参与社会政治生活，不止一次参加反对派的大规模集会。2011年国家杜马选举后，克谢尼娅·索布恰克支持反对选举舞弊的抗议活动。 

(责编：樊海旭、常红)
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