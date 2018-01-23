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英王室又传出喜讯：尤吉尼公主本月订婚今秋完婚

2018年01月23日07:07  来源：中国新闻网
 

据“中央社”22日报道，英国王室再传喜讯，尤吉尼公主(Princess Eugenie)与交往多年的男友布鲁克斯班克订婚，将于今年秋天在温莎城堡完婚。

白金汉宫表示，约克公爵与公爵夫人很高兴宣布，尤吉尼公主与布鲁克斯班克(Jack Brooksbank)的订婚的消息。两人于本月稍早在尼加拉瓜订婚。婚礼将在2018年秋天于温莎城堡的圣乔治礼拜堂举行，相关细节会适时宣布。

这将会是今年第二场王室婚礼。哈利王子和美国籍未婚妻梅根·马克尔(Meghan Markle)将于5月完婚。

27岁的尤吉尼公主是约克公爵安德鲁王子(英女王伊丽莎白二世的二儿子)的小女儿，目前是英国王位第8顺位继承人。她婚后将保有王室头衔，可选择是否从夫姓。

据悉，尤吉尼公主和布鲁克斯班克在滑雪时认识，交往多年。布鲁克斯班克是伦敦梅菲尔区(Mayfair)一家俱乐部的经理。

(责编：樊海旭、常红)
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