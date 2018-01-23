日本央行召开货币政策会议 拟上调经济增长率预期

中新网1月22日电 据日本共同社22日报道，日本央行货币政策会议22日开始为期两天的日程，对经济形势和物价动向进行了验证。由于在海外经济形势良好的背景下，日本的出口和设备投资不断增长，第二天的会议将讨论上调2018年度经济增长率预期。鉴于远未实现通涨率2%的目标，拟维持现行的把长期利率控制在0%左右的大规模货币宽松政策。

23日会议结束后，央行将公布显示到2019年度的经济增长率及物价上涨率预期的《经济与物价形势展望报告(展望报告)》。关于物价有必要关注今年春季劳资谈判(春斗)的工资谈判情况，此次不会改变去年10月上次报告的看法，关于2%目标的达成时间也将维持“2019年度前后”的表述。

央行本月9日减少了旨在抑制利率上升的国债购买额。市场上认为央行将修改政策运营允许长期利率小幅上升的猜测部分升温，这成为“日元汇率走高的原因之一”(市场经济师语)。因此，行长黑田东彦在会后的记者会上就运营方针作出的说明将备受关注。

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