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柬国一记者被女友扎17刀毙命

2018年01月23日07:06  来源：中国新闻网
 

　　中新网金边1月22日电(记者黄耀辉)柬埔寨干拉省安厝符县必曾乡德边速贡村一客栈发生命案，一记者被女友扎入17刀毙命。

　　当地警方22日公布的最新消息称，死者诺速批有两个老婆，警方怀疑为谋财害命案，生前被下安眠药。

　　事发21日该客栈，58岁的诺速批，生前经营刮痧和按摩店生意，有记者和军人的身份。警方现场发现，诺速批被女友刺中腹部、右手指、左手掌和右腿共计17刀，现场脸部被枕头盖住，被子、床单、毛巾均沾有血迹。

　　该客栈管理员向警方报案称，当日中午时分，死者骑着摩托车载女友来客栈，两人发生什么口角后，下午1时40分，女友从房间出来，骑着死者摩托车离开。

　　该栈管理员说，傍晚时分，没见女友回来，也没见死者走出房间，逐开门查房，发现死者已死在血泊中。

　　死者家属向警方称，死者已丢失1辆摩托车、1条两钱重K金项链、1两重金戒、1200美元等物品，价值超过7000美元。

　　据死者的儿子向警方介绍，其父多数不与母亲居住。称父胆大，不怕人。事发当日上午11时30分，其父用电话联系他一次，后无法联系。

(责编：樊海旭、常红)
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