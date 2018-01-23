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菲律宾马荣火山喷发危险上升 政府再次疏散周边居民

2018年01月23日06:59  来源：新华网
 

菲律宾马荣火山２２日发生剧烈活动，目前菲政府已将该火山的喷发警戒级别提高至４级，并再次疏散火山周围的居民。

1月22日，位于菲律宾阿尔拜省的马荣火山喷出大量火山灰。菲律宾马荣火山22日发生剧烈活动，目前菲政府已将该火山的喷发警戒级别提高至4级，并再次疏散火山周围的居民。根据监测，马荣火山1月13日开始出现频繁活动迹象。此前一度有约3.4万名居民被疏散，但由于此后火山趋于稳定，有部分居民从疏散中心返回家中。新华社发

根据菲律宾火山地震研究所的监测，２２日１２时４３分，马荣火山突发剧烈活动，喷发出的火山灰柱最高达到１万米。随后该研究所将马荣火山的喷发警戒级别从５级中的３级升至４级，意味着“危险的火山喷发迫在眉睫”。

菲律宾国家减灾管理委员会新闻发言人马拉西甘当天说，当地军队和警察正在帮助居民进行疏散。但她并未透露疏散的具体人数。

目前马荣火山所在的阿尔拜省所有学校均已停课，政府划定的危险区域已扩大至火山周围半径８公里。由于火山附近的空气中飘散着大量火山灰，阿尔拜省政府要求附近居民避免外出，如出门需佩戴好口罩等防护措施。

1月22日，居住在菲律宾阿尔拜省马荣火山周边的居民乘车撤离。新华社发

中国驻菲律宾大使馆１６日发布公告，提醒在菲中国公民暂勿前往马荣火山景区，已在该地区旅行的人员尽快结束行程离开。公告说，如坚持前往，可能导致面临极高的安全风险。

根据监测，马荣火山本月１３日开始出现频繁活动迹象。此前一度有约３．４万名居民被疏散，但由于此后火山趋于稳定，有部分居民从疏散中心返回家中。

马荣火山位于菲律宾吕宋岛东南部的阿尔拜省，距菲首都马尼拉约３３０公里，海拔约２４００米，是菲境内最活跃的火山之一。过去４００年中，马荣火山曾多次喷发，破坏最严重的一次发生在１８１４年，造成约１２００人丧生。（记者 袁梦晨）

(责编：樊海旭、常红)
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