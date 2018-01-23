以开放包容姿态融入世界发展（手记）

改革开放以来，中国累计吸引外资超过1.7万亿美元，累计对外直接投资超过1.2万亿美元，为世界经济发展作出了巨大贡献。国际金融危机爆发以来，中国经济增长对世界经济增长的贡献率年均在30%以上。

中国是世界经济全球化的受益者，更是贡献者。中国经济快速增长，为全球经济稳定和增长提供了持续强大的推动力。中国同一大批国家的联动发展，使全球经济发展更加平衡。中国减贫事业的巨大成就，使全球经济增长更加包容。中国改革开放持续推进，为开放型世界经济发展提供了重要动力。

中国的发展是世界的机遇。在世界经济持续低迷之际，中国提出“一带一路”倡议，和相关国家共同开展大规模的基础设施投资和建设，赢得普遍赞誉。2016年，中国与“一带一路”沿线国家的进出口总额就达6.3万亿元人民币。合作共赢理念在世界深入人心，为区域经济合作的新发展贡献了中国智慧和中国方案。中国正在以开放、包容的姿态，全面融入世界发展。

第三方市场合作是中国智慧的又一体现，它是推动“一带一路”建设和国际产能合作的创新举措，可有效解决国际金融危机后世界经济发展低迷等问题，有助于高效配置全球资源、重塑全球分工体系、推动全球治理体系革新，将各方利益紧密联结，形成你中有我、我中有你的命运共同体。

世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展，人类面临许多共同挑战，中国为全球带来的中国力量和中国智慧必将为世界创造一个更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2018年01月23日 23 版）

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