人民网>>国际

提供解决世界难题的中国方案（权威论坛）

2018年01月23日05:09  来源：人民网－人民日报
 

　　世界经济论坛2018年年会将于1月23日至26日在瑞士达沃斯举行，年会主题为“在分化的世界中加强合作”。
　　资料图片

　　1月12日，海关总署公布了2017年我国外贸进出口情况。2017年，世界经济温和复苏，国内经济稳中向好，推动全年我国外贸进出口持续增长。
　　新华社发

　　2017年1月17日，习近平主席在世界经济论坛2017年年会上发表了题为《共担时代责任 共促全球发展》的主旨演讲，一年过去了，这篇全面阐释中国全球化主张、饱含中国智慧与中国方案的演讲依然激荡在大家心中。世界经济论坛2018年年会即将召开，本届论坛的主题是“在分化的世界中加强合作”，中国在全球经济治理中的地位与作用将成为各界关注热点

　　

　　经济复苏加速 基础尚需巩固

　　张宇燕

　　世界银行日前发布的最新一期《全球经济展望》，上调了2018年全球经济增长预期，认为全球经济将迎来金融危机后的全面复苏。报告显示，2017年全球经济估计增长3.0％，为2011年以来的最强劲增长。东亚和太平洋地区对2017年全球经济增速的贡献率超过1/3，其中大部分贡献来自中国。

　　2017年世界经济表现不俗

　　2017年，世界经济的最重要特点就是复苏和增长，人们的信心在增强。据国际货币基金组织最新发布的《世界经济展望》报告，2017年全球经济增长率按购买力平价计算为3.6%（总量为126.6万亿美元）、按市场汇率计算约为3.0%（总量为79.3万亿美元），比2016年上升0.4个百分点。

　　而且，发达经济体与新兴经济体和发展中国家经济增长同时提速，其中发达经济体复苏更为强劲，两者间增速差距延续了过去几年不断缩小的趋势。作为世界第二大经济体，中国经济保持6.9%的中高速增长，对全球经济增长贡献了约1/3，并继续扮演着最大贡献者角色。

　　世界贸易和投资形势良好。一方面，国际贸易显著回暖。据世界贸易组织数据，2017年一季度和二季度，世界货物出口额同比增长率分别为11.4%和7.4%。世界贸易组织已把世界贸易景气指数上调至102.6，为2014年4月以来的峰值。国际贸易出现量价齐升是2017年世界经济的一个亮点，也是推动全球复苏步伐加快的重要力量。另一方面，国际直接投资开始摆脱低迷。据联合国贸发会议预测，2017年全球对外直接投资流入额增长5%至1.8万亿美元，从而扭转了2016年的负增长局面。2018年全球跨国直接投资活动很可能是有限增强。

　　与此同时，劳动市场持续改善。国际劳工组织报告显示，2017年全球失业率从2016年的5.7%微增至5.8%，同时主要国家失业率均下降。发达国家中，2017年10月美国失业率降至过去16年的最低点。欧盟和日本的失业率已达到金融危机以来的最低值。新兴经济体的劳动力市场表现存在差异，中国、俄罗斯等失业率在下降，南非的劳动力市场还在恶化中。

　　2018年中国是增长火车头

　　2017年全球经济提速的动力，来自于主要经济体就业市场稳中有增、中高技术制造业稳步扩张、劳动生产率逐步改善、国际贸易增长加快、国际投资回暖以及市场信心的逐步恢复等，而更大的背景则是过去数年极度宽松货币政策累积效果的释放。

　　不过，我们也不能过于盲目乐观。全球经济还面临一些风险和不确定性，主要表现在全球总需求和劳动生产率增长不够强劲，全球债务居高不下且资产泡沫仍在积累，保护主义正在成为阻碍贸易与投资持续快速增长的主要威胁。与此同时，金融市场动荡风险加大。2017年国际金融市场呈现两大特征：一是全球股市大幅上扬，二是美元持续贬值。世界经济尚未完全回归到强劲、平衡、可持续的增长轨道上来，维持中速增长的基础需进一步巩固。

　　基于上述判断，我们预计2018年世界经济维持2017年增长率的可能性较大，即购买力平价计算的增长率约为3.6%，按市场汇率计算的增长率约为3.0%。这一预测略低于国际货币基金组织所做的3.7%和3.1%的预测。中国经济增长率仍将为全球增长率的1.5倍至2倍。大宗商品指数仍会波动不止但总体上将维持目前态势。尽管可能性不大，但不能完全排除因资产价格出现大幅调整、国际资本流动异常、地缘政治变化等引发货币金融危机的可能性。

　　不过，我们还是有信心，中国经济在不断地对世界经济作出自己的贡献，推动全球经济朝着稳定、中速方向发展。

　　（作者为中国社会科学院世界经济与政治研究所所长、研究员）

　　

　　全球经济亟须增长动力

　　任  琳

　　“在分化的世界中加强合作”，世界经济论坛2018年年会以此为主题，着眼当前的国际政治经济新形势，希冀集合全球智力，共同思考如何应对分化世界的乱象，回应经济全球化受挫的现状，谋求经济增长新动能等重大的全球性议题。

　　我们处在“一个最好的时代，也是一个最差的时代”。谓之好，经济社会的发展进步大大改善了人们的生活质量，世界总体和平与稳定；谓之差，以往难以设想的新问题和新挑战不断涌现。我们熟悉的世界及其影响变量在发生改变，有的影响因素依然在发生作用，但摆在我们面前更多的是不确定性。特别是近年来，关于全球化的讨论出现偏转。全球化大潮带来通信、交通和经贸空前便利，创造了在过去任何时代都无法实现的财富。如今人们谈到全球化则是另外一番语境：金融危机扩散，加之全球增长动力消退，不少人开始怀疑全球化特别是经济全球化的影响。以往挥舞自由主义大旗的欧美国家，却一反常态首先站出来反对全球化。美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）、气候变化《巴黎协定》、联合国教科文组织，都体现出明显的反建制主义思潮。如果说全球化代表的是一个一体化的世界，那么，这个世界开始出现分化。

　　如果没有国家愿意为维护世界秩序、应对全球性挑战、提供公共产品承担责任，那这个世界将更加分化乃至无序。全球化是把双刃剑，但我们也无法否认，整个世界已经陷入一张高度复合相互依存的关系网之中。诸多新问题和新挑战、各类全球性问题，唯有通过加强全球性合作予以治理。没有哪个国家可以生活在与世隔绝的“孤岛”之上，免受诸如经济危机、贫困与不均衡发展、难民危机和恐怖主义等全球性问题的侵害，或仅凭一己之力就能够独立应付这些问题。

　　放眼世界经济，从短期看，世界经济复苏与增长态势喜人；从中长期来看，增长放缓的趋势依然存在，增长动力的问题依然没有得到解决。

　　世界银行最新发布的《全球经济展望》指出，世界经济几近满负荷运转，以往适用的短期刺激的政策工具效用堪忧。报告建议各国政府大力推动改革，改善基础设施建设条件。然而全球范围内的基础设施投融资缺口巨大，且不断增加。目前全球60%的人口未接入互联网，12亿人口缺电，1/3农村人口没有公路。全球基建资金缺口上万亿美元，然而投融资一直存在瓶颈。根据G20框架下成立的全球基础设施中心新近的数据，这一资金缺口将于2030年达到10万亿—20万亿美元。如此大的资金缺口只能依赖更多的国家、平台、多元化融资等渠道。

　　此外，除了中长期的增长问题，全球经济治理还须警惕不断涌现的各类非传统安全问题。它们治理难度高，对全球公共产品需求量大。在新旧领域内，治理规则的缺失和治理资源的赤字都将威胁世界经济的稳定与繁荣。

　　中国显示出参与全球经济治理、为世界发展提供中国智慧和构建人类命运共同体的坚定决心。2017年1月，在全球化遭遇空前挑战之际，在世界经济论坛2017年年会上，习近平主席发表了题为《共担时代责任 共促全球发展》的主旨演讲，表明了中国的立场和态度。中国在实际行动中践行了开放、共享的发展理念，深入贯彻“一带一路”倡议精神、积极参与全球经济治理，赢得国际社会赞誉。

　　2018年伊始，中国在本届达沃斯论坛年会上的发声将再次受到世界关注。中国将围绕全球议程、地缘政治议程、经济议程、区域议程、行业与商业议程和未来议程等议题发出声音，做出表态。“凡事预则立，不预则废”。中国愿意与世界各国一道，积极筹谋，有效应对，合作治理，共谋发展，共享增长。

　　（作者为中国社会科学院世界经济与政治研究所国际战略室副主任、副研究员）

　　

　　版式设计：蔡华伟


　　《 人民日报 》（ 2018年01月23日 23 版）
(责编：冯人綦、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

海外媒体：中国是2017年表现最好的主要经济体 1月18日，中国国家统计局公布2017年中国经济成绩单，全年国内生产总值首次突破80万亿元大关。按可比价格计算，比去年增长6.9%。这是中国经济持续6年放缓后的首次提速。中国经济何以能够取得如此骄人成绩，2018年中国又将给世界带来什么，海外媒体高度关注。 【详细】

国际|国际观察

人民日报：破坏南海稳定是不识时务的妄动 1月17日，美国海军“霍珀”号导弹驱逐舰擅自进入中国黄岩岛附近海域，中方立即有力回应——中国军舰对美舰进行识别查证，并予以警告驱离。美方煞有介事的挑衅之举，势所必然落得个灰溜溜结局。中国对黄岩岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。美方军舰的有关行为损害中国的主权和安全利益，对中方在有关海域开展正常公务活动的船只和人员安全造成严重威胁，违背国际关系基本准则，也与两国两军关系稳定发展的势头背道而驰。 【详细】

国际|国际观察
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved