提供解决世界难题的中国方案（权威论坛）

世界经济论坛2018年年会将于1月23日至26日在瑞士达沃斯举行，年会主题为“在分化的世界中加强合作”。

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1月12日，海关总署公布了2017年我国外贸进出口情况。2017年，世界经济温和复苏，国内经济稳中向好，推动全年我国外贸进出口持续增长。

新华社发

2017年1月17日，习近平主席在世界经济论坛2017年年会上发表了题为《共担时代责任 共促全球发展》的主旨演讲，一年过去了，这篇全面阐释中国全球化主张、饱含中国智慧与中国方案的演讲依然激荡在大家心中。世界经济论坛2018年年会即将召开，本届论坛的主题是“在分化的世界中加强合作”，中国在全球经济治理中的地位与作用将成为各界关注热点

经济复苏加速 基础尚需巩固

张宇燕

世界银行日前发布的最新一期《全球经济展望》，上调了2018年全球经济增长预期，认为全球经济将迎来金融危机后的全面复苏。报告显示，2017年全球经济估计增长3.0％，为2011年以来的最强劲增长。东亚和太平洋地区对2017年全球经济增速的贡献率超过1/3，其中大部分贡献来自中国。

2017年世界经济表现不俗

2017年，世界经济的最重要特点就是复苏和增长，人们的信心在增强。据国际货币基金组织最新发布的《世界经济展望》报告，2017年全球经济增长率按购买力平价计算为3.6%（总量为126.6万亿美元）、按市场汇率计算约为3.0%（总量为79.3万亿美元），比2016年上升0.4个百分点。

而且，发达经济体与新兴经济体和发展中国家经济增长同时提速，其中发达经济体复苏更为强劲，两者间增速差距延续了过去几年不断缩小的趋势。作为世界第二大经济体，中国经济保持6.9%的中高速增长，对全球经济增长贡献了约1/3，并继续扮演着最大贡献者角色。

世界贸易和投资形势良好。一方面，国际贸易显著回暖。据世界贸易组织数据，2017年一季度和二季度，世界货物出口额同比增长率分别为11.4%和7.4%。世界贸易组织已把世界贸易景气指数上调至102.6，为2014年4月以来的峰值。国际贸易出现量价齐升是2017年世界经济的一个亮点，也是推动全球复苏步伐加快的重要力量。另一方面，国际直接投资开始摆脱低迷。据联合国贸发会议预测，2017年全球对外直接投资流入额增长5%至1.8万亿美元，从而扭转了2016年的负增长局面。2018年全球跨国直接投资活动很可能是有限增强。

与此同时，劳动市场持续改善。国际劳工组织报告显示，2017年全球失业率从2016年的5.7%微增至5.8%，同时主要国家失业率均下降。发达国家中，2017年10月美国失业率降至过去16年的最低点。欧盟和日本的失业率已达到金融危机以来的最低值。新兴经济体的劳动力市场表现存在差异，中国、俄罗斯等失业率在下降，南非的劳动力市场还在恶化中。

2018年中国是增长火车头

2017年全球经济提速的动力，来自于主要经济体就业市场稳中有增、中高技术制造业稳步扩张、劳动生产率逐步改善、国际贸易增长加快、国际投资回暖以及市场信心的逐步恢复等，而更大的背景则是过去数年极度宽松货币政策累积效果的释放。

不过，我们也不能过于盲目乐观。全球经济还面临一些风险和不确定性，主要表现在全球总需求和劳动生产率增长不够强劲，全球债务居高不下且资产泡沫仍在积累，保护主义正在成为阻碍贸易与投资持续快速增长的主要威胁。与此同时，金融市场动荡风险加大。2017年国际金融市场呈现两大特征：一是全球股市大幅上扬，二是美元持续贬值。世界经济尚未完全回归到强劲、平衡、可持续的增长轨道上来，维持中速增长的基础需进一步巩固。

基于上述判断，我们预计2018年世界经济维持2017年增长率的可能性较大，即购买力平价计算的增长率约为3.6%，按市场汇率计算的增长率约为3.0%。这一预测略低于国际货币基金组织所做的3.7%和3.1%的预测。中国经济增长率仍将为全球增长率的1.5倍至2倍。大宗商品指数仍会波动不止但总体上将维持目前态势。尽管可能性不大，但不能完全排除因资产价格出现大幅调整、国际资本流动异常、地缘政治变化等引发货币金融危机的可能性。

不过，我们还是有信心，中国经济在不断地对世界经济作出自己的贡献，推动全球经济朝着稳定、中速方向发展。

（作者为中国社会科学院世界经济与政治研究所所长、研究员）

全球经济亟须增长动力

任 琳

“在分化的世界中加强合作”，世界经济论坛2018年年会以此为主题，着眼当前的国际政治经济新形势，希冀集合全球智力，共同思考如何应对分化世界的乱象，回应经济全球化受挫的现状，谋求经济增长新动能等重大的全球性议题。

我们处在“一个最好的时代，也是一个最差的时代”。谓之好，经济社会的发展进步大大改善了人们的生活质量，世界总体和平与稳定；谓之差，以往难以设想的新问题和新挑战不断涌现。我们熟悉的世界及其影响变量在发生改变，有的影响因素依然在发生作用，但摆在我们面前更多的是不确定性。特别是近年来，关于全球化的讨论出现偏转。全球化大潮带来通信、交通和经贸空前便利，创造了在过去任何时代都无法实现的财富。如今人们谈到全球化则是另外一番语境：金融危机扩散，加之全球增长动力消退，不少人开始怀疑全球化特别是经济全球化的影响。以往挥舞自由主义大旗的欧美国家，却一反常态首先站出来反对全球化。美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）、气候变化《巴黎协定》、联合国教科文组织，都体现出明显的反建制主义思潮。如果说全球化代表的是一个一体化的世界，那么，这个世界开始出现分化。

如果没有国家愿意为维护世界秩序、应对全球性挑战、提供公共产品承担责任，那这个世界将更加分化乃至无序。全球化是把双刃剑，但我们也无法否认，整个世界已经陷入一张高度复合相互依存的关系网之中。诸多新问题和新挑战、各类全球性问题，唯有通过加强全球性合作予以治理。没有哪个国家可以生活在与世隔绝的“孤岛”之上，免受诸如经济危机、贫困与不均衡发展、难民危机和恐怖主义等全球性问题的侵害，或仅凭一己之力就能够独立应付这些问题。

放眼世界经济，从短期看，世界经济复苏与增长态势喜人；从中长期来看，增长放缓的趋势依然存在，增长动力的问题依然没有得到解决。

世界银行最新发布的《全球经济展望》指出，世界经济几近满负荷运转，以往适用的短期刺激的政策工具效用堪忧。报告建议各国政府大力推动改革，改善基础设施建设条件。然而全球范围内的基础设施投融资缺口巨大，且不断增加。目前全球60%的人口未接入互联网，12亿人口缺电，1/3农村人口没有公路。全球基建资金缺口上万亿美元，然而投融资一直存在瓶颈。根据G20框架下成立的全球基础设施中心新近的数据，这一资金缺口将于2030年达到10万亿—20万亿美元。如此大的资金缺口只能依赖更多的国家、平台、多元化融资等渠道。

此外，除了中长期的增长问题，全球经济治理还须警惕不断涌现的各类非传统安全问题。它们治理难度高，对全球公共产品需求量大。在新旧领域内，治理规则的缺失和治理资源的赤字都将威胁世界经济的稳定与繁荣。

中国显示出参与全球经济治理、为世界发展提供中国智慧和构建人类命运共同体的坚定决心。2017年1月，在全球化遭遇空前挑战之际，在世界经济论坛2017年年会上，习近平主席发表了题为《共担时代责任 共促全球发展》的主旨演讲，表明了中国的立场和态度。中国在实际行动中践行了开放、共享的发展理念，深入贯彻“一带一路”倡议精神、积极参与全球经济治理，赢得国际社会赞誉。

2018年伊始，中国在本届达沃斯论坛年会上的发声将再次受到世界关注。中国将围绕全球议程、地缘政治议程、经济议程、区域议程、行业与商业议程和未来议程等议题发出声音，做出表态。“凡事预则立，不预则废”。中国愿意与世界各国一道，积极筹谋，有效应对，合作治理，共谋发展，共享增长。

（作者为中国社会科学院世界经济与政治研究所国际战略室副主任、副研究员）

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《 人民日报 》（ 2018年01月23日 23 版）

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