美私企“火箭实验室”首次成功发射卫星

据新华社洛杉矶1月21日电 （记者郭爽）美国从事商业航天的私营企业“火箭实验室”21日宣布，该公司当天从新西兰发射一枚搭载三颗小卫星的“电子”火箭，这是该型火箭首次成功将卫星送入预定轨道。

火箭实验室发布公报说，此次发射的“电子”火箭又被命名为“仍在测试”，它于当地时间21日14时43分从新西兰马希亚半岛发射升空。8分31秒后，火箭一二级成功分离，三颗小卫星顺利入轨。

在三颗小卫星中，有两颗是美国斯派尔公司制造及运营的“狐猴—2”气象卫星，另一颗为美国星球公司研制的地球成像卫星。

这是“电子”火箭第二次发射。2017年5月25日，一枚被命名为“这是一次测试”的“电子”火箭从新西兰马希亚半岛试射，但火箭升空后并未进入预定轨道。

与埃隆·马斯克创立的太空探索技术公司相似，火箭实验室也希望能降低人类进入太空的成本。这家总部位于美国洛杉矶的公司成立于2006年，在新西兰设有全资子公司。

《 人民日报 》（ 2018年01月23日 22 版）

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