人民网>>国际

美私企“火箭实验室”首次成功发射卫星

2018年01月23日05:08  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社洛杉矶1月21日电  （记者郭爽）美国从事商业航天的私营企业“火箭实验室”21日宣布，该公司当天从新西兰发射一枚搭载三颗小卫星的“电子”火箭，这是该型火箭首次成功将卫星送入预定轨道。

　　火箭实验室发布公报说，此次发射的“电子”火箭又被命名为“仍在测试”，它于当地时间21日14时43分从新西兰马希亚半岛发射升空。8分31秒后，火箭一二级成功分离，三颗小卫星顺利入轨。

　　在三颗小卫星中，有两颗是美国斯派尔公司制造及运营的“狐猴—2”气象卫星，另一颗为美国星球公司研制的地球成像卫星。

　　这是“电子”火箭第二次发射。2017年5月25日，一枚被命名为“这是一次测试”的“电子”火箭从新西兰马希亚半岛试射，但火箭升空后并未进入预定轨道。

　　与埃隆·马斯克创立的太空探索技术公司相似，火箭实验室也希望能降低人类进入太空的成本。这家总部位于美国洛杉矶的公司成立于2006年，在新西兰设有全资子公司。


　　《 人民日报 》（ 2018年01月23日 22 版）
(责编：冯人綦、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

海外媒体：中国是2017年表现最好的主要经济体 1月18日，中国国家统计局公布2017年中国经济成绩单，全年国内生产总值首次突破80万亿元大关。按可比价格计算，比去年增长6.9%。这是中国经济持续6年放缓后的首次提速。中国经济何以能够取得如此骄人成绩，2018年中国又将给世界带来什么，海外媒体高度关注。 【详细】

国际|国际观察

人民日报：破坏南海稳定是不识时务的妄动 1月17日，美国海军“霍珀”号导弹驱逐舰擅自进入中国黄岩岛附近海域，中方立即有力回应——中国军舰对美舰进行识别查证，并予以警告驱离。美方煞有介事的挑衅之举，势所必然落得个灰溜溜结局。中国对黄岩岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。美方军舰的有关行为损害中国的主权和安全利益，对中方在有关海域开展正常公务活动的船只和人员安全造成严重威胁，违背国际关系基本准则，也与两国两军关系稳定发展的势头背道而驰。 【详细】

国际|国际观察
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved