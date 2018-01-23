美国家庭学校成儿童保护漏洞

日前，美国加利福尼亚州佩里斯市曝出一起亲生父母多年虐待子女的案件，引起美国舆论震惊与愤怒，以及对家庭学校监管漏洞问题的广泛关注。

当地时间14日，一名17岁女孩从家中逃脱囚禁并报警，当地警方随后从一处民宅解救出13名遭囚禁的受害人，其中年龄最大的29岁，最小的仅两岁。而该案的嫌疑人正是这13人的父母——57岁的戴维·艾伦·特平和49岁的路易丝·安娜·特平。

警方称，这13名受害人常年被囚禁在一个光线灰暗、充满恶臭的房间内，且多数被锁链拴在床边。他们每天只能吃一顿饭，一年只洗一次澡。被解救出来时，13人全部严重营养不良，几个孩子有认知障碍和神经损伤。

据媒体披露，戴维此前将自己的住宅登记为家庭学校。然而，这13名兄弟姐妹并不了解现代社会的基本细节，许多人甚至不知道警察是什么。目前，受害人已被送至医疗机构接受治疗，而特平夫妇可能面临终身监禁。

加州教育部在一份声明中表示，尽管对这起案件感到恶心，但在现行法律下，该部门没有权力对类似的家庭学校进行审批、监控、检查或督管。据悉，加州教育部要求常规私立学校的工作人员接受指纹采集和背景审查，但对于家庭式学校并没有同等规定。佩里斯联合高中学区负责人格兰特·贝内特表示，该机构对特平一家开设的这所学校一无所知，并坦承只要被注册为家庭学校，就“从来不会出现在监管雷达之中”。

美国的家庭学校特指学龄儿童不在公立或私立学校接受教育，而是在家完成初级教育。美国家庭教育研究院的统计显示，美国2016年大约有230万学生在家接受教育，且近年来该数字有不断上升的趋势。

据美国有线电视新闻网报道，戴维将自己住宅注册为所谓“家庭学校”后，仅需每年向当地教育部门提交一份入读学生基本情况的材料，以免除这些学生必须赴学校就读的义务。相关研究表明，内华达、新墨西哥等14个州对家庭学校的监管政策与加州类似，而伊利诺伊、新泽西等11个州的监管则更加宽松，不需提交任何材料。

有分析指出，美国家庭学校因接受监管较少，在对儿童权利的保护上存在的漏洞较多。在家庭学校，教育主导权完全交给家长，一旦遇到失职甚至行事恶劣的家长，只会让孩子蒙受更多痛苦。威斯康星大学在2014年的一项虐童研究中发现，47%的受害学龄儿童都是从学校退学后在家接受教育，还有29%的受害者从未入学。据媒体报道，从1999年至今，已发生超过380起家庭学校在读儿童遭到严重或致命伤害的案例，可能还有更多案例不为公众所知。

近年来，宾夕法尼亚、俄亥俄等州提出立法加强对家庭学校的监管，包括对家长进行背景筛查，并强制要求家长同持证教师、医生保持定期联系等。此次案件发生后，加州教育界也展开了反思。该州私立教育机构协会执行主任罗恩·雷诺兹表示，立法机构应认真考虑要求政府部门加强对私立学校与家庭学校的监管，像此案这样的惨剧，“只发生一起都太多了”。

（本报华盛顿1月22日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月23日 22 版）

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