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英科学家用声波“隔空移物”获进展

2018年01月23日05:08  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社华盛顿1月21日电  （记者周舟、林小春）隔空移物、悬空而卧……这些科幻或武侠小说中的常见场景，有望通过操控声波来实现。一项最新研究说，科学家已能够用声波让一个直径两厘米的小球悬浮空中。

　　英国布里斯托尔大学的研究人员在美国《物理评论快报》新一期上发表论文，介绍了他们的最新技术突破。研究人员设计了一种声波旋涡，其结构类似龙卷风，外闹而内静。他们利用这一技术和频率为40千赫的超声波，成功让一个直径2厘米的聚苯乙烯小球悬浮起来。

　　据介绍，通过操控声波，不仅能让物体悬浮起来，还能牵引物体，这被称作声波牵引束。过去研究人员曾用声波牵引束控制过一些很小的物体，本次实验是迄今用声波牵引束控制的最大物体。

　　研究人员说，该技术可应用在多个领域，如遥控进入人体的药物胶囊或微型手术设备、在不接触的情况下移动易碎物品等。随着技术不断完善，未来甚至有望像科幻作品中描写的那样，借助声波牵引束让人类悬在空中。


　　《 人民日报 》（ 2018年01月23日 22 版）
(责编：冯人綦、曹昆)
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