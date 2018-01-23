安倍施政演说强推修宪遭抗议

1月22日，日本首相安倍晋三在日本国会发表施政演说，涉及修改和平宪法等重大内政外交问题。为尽快实现修改日本宪法第九条，安倍要求各政党就修改宪法提出具体方案，希望推动众参两院宪法审查会关于修宪的讨论进程。分析人士指出，目前日本国内针对新安保法和修宪的反对声音强烈，安倍的修宪前景充满不确定性。

日本在野党和普通民众对于安倍政府试图修改宪法第九条一直深表担忧。日本宪法第九条规定“永远放弃以国权发动的战争、武力威胁或武力行使作为解决国际争端的手段”“不保持陆海空军及其他战争力量，不承认国家的交战权”。共同社1月中旬实施的舆论调查显示，52.7%的受访者反对安倍试图将自卫队存在明确写入日本宪法第九条，54.8%的受访者反对在安倍担任首相期间修改日本宪法。

“请遵守宪法第九条”“反对修改宪法第九条”……22日中午，洪亮的喊声与漫天的雪花一起飘荡在国会上空。日本国土交通省21日就向民众发出通知，“希望避免不重要、不紧急的外出活动”，但是当天仍有约600名日本民众从各地冒着风雪和严寒参加在国会附近举行的集会。与此同时，多名在野党议员也来到集会现场为民众助阵，表示将与日本民众团结在一起守护和平宪法，阻止安倍政府修改宪法第九条。

日本共产党委员长志位和夫指出，在和平宪法第九条中加入自卫队内容并非民众意愿，是安倍急于修宪，并将自己的“时间表”强加给国民。东京大学教授内山融表示，安倍虽急于在年内发起修宪动议，但在时间较紧、讨论不充分的情况下容易引发在野党批判其“强行修宪”。

分析人士指出，不论何时发起修宪动议，安倍政权都将受到诸多因素牵制。一方面，明年4月天皇将退位，在此之前发起修宪动议可能存在引发政治混乱的风险；另一方面，明年夏季参议院选举之后，修宪势力可能无法保证继续占据国会2/3以上席位，修宪难度将会增加。

此次安倍还在演说中拿朝鲜问题做文章，称日本正面临战后最严峻的安保形势，将强化防卫能力及日美同盟的遏制力。有关加强防卫力，安倍列举了引进陆上部署型导弹拦截系统“陆基宙斯盾系统”等，关于年底将修改的防卫力建设指针《防卫计划大纲》，安倍表示将看准“真正需要的防卫力”。有分析指出，近期日本拉拢周边国家以及英澳等“准同盟国”强化安保合作以牵制中国的动作十分明显。

（本报东京1月22日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月23日 21 版）

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