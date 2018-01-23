德国新政府组阁惊险“闯关”

1月22日，德国总理、基民盟主席默克尔与社会民主党（社民党）主席舒尔茨、基社盟主席泽霍费尔举行会谈，商讨联盟党（基民盟与基社盟）与社民党联合组阁执政事宜。这是德国新政府组阁迈出的关键一步，有望终结德国去年大选后近4个月没有产生新政府的尴尬局面。据路透社消息，两党正式联合执政谈判最早将于23日举行。

此前一天，社民党在波恩召开了特别党代会，表决同意该党与默克尔领导的联盟党进行组阁谈判。舒尔茨在会上做了长达58分钟的演讲“拉票”，强调这是社民党的历史性时刻，联合政府将有利于加强欧洲团结，打击极右翼势力。最终，642名有投票权的党代表和主席团成员中有362名投了赞成票，占总数56.4%，社民党主席团的提议获得通过。

作为德国议会第二大党的社民党已两度参与联盟党的执政联盟。2017年9月德国大选后，遭受重挫的社民党一度决定将不参与新政府组阁，联盟党与自民党、绿党尝试组阁但以失败告终。2017年年底，在德国总统施泰因迈尔关于“政治责任”的呼吁下，社民党决定同联盟党进行试探性谈判。双方就组阁问题展开的试探性对话于本月12日达成原则一致，并公布了试探性对话的最终成果文件。双方在移民、税改等主张上各自作出了较大让步。

不过，此次特别党代会的表决结果并不意味着社民党与联盟党必然会联合组阁执政。社民党约45万名成员将在联合执政谈判后表决，是否接受联合执政协议。由于社民党内左翼和“青年团”的强烈反对和两党之间的分歧依然严重，联合执政的愿景存在变数。

社民党要求联盟党在移民和医疗保健等问题上必须作出让步。社民党副主席劳特巴赫表示：“社民党现在必须与联盟党展开一场艰苦的谈判，不然我们的党员不会接受最终的结果。”

目前，德国联邦政府依旧由上届政府人员组成的“看守内阁”代理。按照惯例，“看守内阁”无法作出重大政策决定。如果本次联合执政谈判成功，默克尔可能会在3月底前后开始自己的第四任总理任期。这也意味着，这次组阁历时半年，创下德国最长的组阁纪录。《柏林日报》认为，大联合政府是一种妥协，也是对陷入组阁僵局的德国最现实的选择。

如果社民党拒绝大联合政府，默克尔只有组成少数政府和重新进行大选两种选择。在去年的大选中，德国的极右翼势力赢得了大量议席，联盟党和社民党都损失惨重。德国新闻电视台认为，不管是重新选举还是少数政府，都可能引发德国政治大地震，这对欧洲的政治稳定和经济发展不啻为一个重击。

（本报华沙1月22日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月23日 21 版）

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