美国控枪，解不开的结（深度观察）

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根据美国“枪支暴力档案”网站日前发布的最新统计，2017年美国共发生61377起枪击事件，平均每天发生约170起枪支暴力事件，致死人数达15562人，另有31163人受伤。同2016年相比，所有数字均有所上升，更显著高于2014年和2015年的统计数字。这表明美国枪支暴力愈演愈烈的趋势没有得到有效遏制。有专家指出，在应对枪支暴力方面，美国政府迄今没有出台有力措施，控枪逐渐成为死结。

社会对枪支暴力认识远远不够

2017年美国的“枪政治”呈现一些新的特点。一是恶性枪支暴力事件频发，2017年10月拉斯维加斯枪击案造成58人死亡、800多人受伤，成为美国历史上伤亡最为惨重的枪击案。一个月之后，得克萨斯小城萨瑟兰斯普林斯的一所教堂发生枪击案，26人死亡。

在这些恶性枪击案中，枪手一般都做过精心准备，拥有众多枪支，甚至是大批攻击性武器。拉斯维加斯案发生后，警方在枪手斯蒂芬·帕多克所住的酒店中发现23支枪械及大批子弹，除了1把手枪，其余是步枪等攻击性武器，在他的家中还发现了19把枪。帕多克在12把步枪中安装了撞火枪托，能够在10秒钟内射出90发子弹。当地媒体评论称，他几乎购买了一个军火库。

二是控枪舆论退潮。此前发生重大枪击事件之后，美国社会都会兴起强大的控枪舆论，国会中的自由派也会试图采取行动。不过自特朗普执政以来，不论是行政还是立法层面，保守派都占多数，这使得任何控枪的进展都是奢望。2017年两次重大枪击悲剧之后，美国加强枪支控制的声音都没有形成声势，这也是近年来的一个例外。

此外，虽然美国枪击案频发，并且历史不短，但是美国专家评论称，美国社会对枪支暴力的认识还远远不够，其中媒体对枪支暴力受害者的报道十分有限。《政治学家》刊文称，美国并没有真正理解枪支暴力的危害，因为美国民众不了解每年成千上万的枪击案幸存者。

据报道，去年10月拉斯维加斯枪击案发生后，受伤的人中有的人受了重伤成为残障人，生活受到影响，还有很多人因支付不起昂贵的治疗费用，寻求资助。美国多个组织对因枪击案致死的人数都有精确统计，通过这些数据不仅可以追踪枪击暴力的动态，还可以分析枪击暴力事件的规律和发生趋势。枪击案幸存者面临巨大的伤害，但是这些人的生活被忽视了，这是美国枪支暴力的一个缩影。

据估计，目前美国有超过100万名枪支暴力幸存者。但是学术界、政府部门对没有造成人员死亡的枪击案研究不足。2017年，《美国流行病学杂志》刊发的一篇论文称，美国每7起枪击案中有6起没有造成人员死亡，这类枪击案也有很大的社会危害性，对受伤者更是悲剧，且近年来呈上升趋势。持枪自杀是另一个问题，2013年发生了21175起自杀事件，786人死于枪支走火等意外事件。忽视这些问题，意味着严重低估了枪支暴力的社会成本和社会危害。

政府在保护生命权上难有作为

多数专家较为一致的看法是，枪支暴力频发同枪支泛滥有密切关系。对比世界主要发达国家的数据，枪支同暴力犯罪有明显关联。美国疾病预防控制中心的数据显示，拥枪数目同枪击案发生的总数呈正相关，控枪严格的州其枪击案发生的比例更低。2017年美国最大的两起枪击事件，一起在内华达州，一起在得克萨斯州，2016年最严重的枪击案发生在佛罗里达，而这3个州是美国枪支控制最为松懈的州。

目前在美国推行控枪极为艰难，控枪已逐渐成为死结。美国宪法第二条修正案规定，“管理良好的民兵是保障自由州的安全所必需，人民持有和携带武器的权利不得受侵犯。”这成为拥枪派的“护身符”。在美国步枪协会总部的枪械博物馆中，最显眼处用大号字体写着美国宪法第二修正案，宣示持枪的权利。而美国步枪协会的财力、关系网和强大游说能力，早已是“臭名昭著”。

美国有悠久的持枪传统，持有枪支的民意基础深厚。皮尤研究中心2017年的一个调查显示，48%的人生长在拥枪的家庭；72%的人认为多数人应该有权拥有枪支或者几乎每一个人都有权利持枪；61%的人认为，民众有权持有几乎所有类型的枪支或者多数型号枪支；56%的人认为，应该允许持枪者在几乎任何场所或者多数场所持枪。

持枪权既是宪法规定，也是“政治正确”，控枪面临不少现实阻力。但随着恶性枪击事件不断发生，美国支持进一步加强控枪的民众比例创新高。调查显示，95%的人希望国会制定法律要求对所有购枪者进行背景审查。不过，这些“民意”难以成为影响决策者的关键因素，凸显政府在保护基本人权——生命权方面的“不作为”。

共和党政府对控枪态度暧昧，甚至明确反对。“枪杀人，还是人杀人”，控枪再次成为无果的辩论。在得克萨斯教堂枪击案之后，特朗普遵循保守派的传统观点，认为不是枪本身的问题，是持枪者的精神问题。拥枪派还称，如果美国公民无权持枪自卫，类似得克萨斯枪击案的结果会更糟。

乔治·梅森大学媒体与公共事务中心主任塞缪尔·利希特尔接受记者采访时说，枪支问题是一个多维度的问题，绕不过法律和宪法，也牵涉到所谓“维护自由”等观念，更有党派争斗和游说集团的影子，这个议题难有真正的进展。英国广播公司也分析认为，控枪，这个问题没有容易的答案。按照目前的控枪行动，美国未来很多年都还会出现数不清的枪支暴力受害者。

（本报华盛顿1月22日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月23日 21 版）

(责编：冯人綦、曹昆)