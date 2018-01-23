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外交部发言人——

美国防战略报告蓄意歪曲中国国防和外交政策

2018年01月23日04:49  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京1月22日电  （记者韩秉宸）针对美国国防部近日发表的《国防战略》报告，外交部发言人华春莹22日在例行记者会上答问时表示，该报告蓄意歪曲中国国防和外交政策，渲染大国战略竞争，犯了根本性的错误。

　　据报道，美国国防部19日发布的这份报告在涉华部分中对中国进行指责，认为中方未来的战略意图是想取代美国的全球主导地位。

　　“美方上述报告充满冷战思维和‘零和’博弈过时观念，蓄意歪曲中国国防和外交政策，渲染大国战略竞争，犯了根本性的错误。”华春莹说。

　　她表示，中国始终不渝走和平发展道路，始终奉行防御性的国防政策，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，这是国际社会有目共睹的。

　　“到底是谁对国际规则合则用、不合则弃？是谁动辄干涉别国内政、甚至以武力相威胁？相信世界各国人民对此看得很清楚，自有公论。”华春莹说。

　　“我们希望美方摒弃冷战思维，正确看待当今世界和中美关系，停止歪曲中方战略意图，同中方相向而行，相互尊重，聚焦合作，管控分歧，维护中美关系长期健康稳定发展，这才是符合中美两国和世界各国利益的正确选择。”她说。


　　《 人民日报 》（ 2018年01月23日 03 版）
(责编：冯人綦、曹昆)
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