中俄贸易在结构优化中回暖走强

双边贸易额超过840亿美元，比上年增长20.8%——中国海关总署近日发布的2017年中国与俄罗斯双边贸易数据表明，两国在过去一年的经贸合作中，取得可喜突破，未来形势向好。

数据显示，2017年，中俄两国贸易额为840.71亿美元。其中，中国对俄罗斯出口总额为428.76亿美元，同比增长14.8%；中国自俄罗斯进口总额为411.95亿美元，同比增长27.7%。

这一数据来之不易。2014年，中俄贸易额曾达到900多亿美元，但之后能源危机、卢布贬值等打击让俄罗斯经济陷入困境。受此影响，中俄贸易额大幅下滑，仅2015年，因原材料价格暴跌，中俄双边贸易额下降约1/3。不过，这一局面在2017年得到扭转，中俄双边贸易无论是数量还是质量，都取得较大提升。以俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区为例，该区行政长官维亚切斯拉夫·什波尔特日前表示，去年哈巴罗夫斯克与中国的贸易额增长一倍，达到10亿多美元，占该区外贸成交额的60%。俄罗斯驻华大使杰尼索夫也高度评价中俄双边贸易的快速回升，他认为这对俄罗斯经济发展非常重要。

俄罗斯经济自2014年11月进入负增长后，从2017年开始走出衰退泥潭。其中，贸易增长在2017年前三个季度就达到25%。此外，作为俄罗斯多年来的第一大贸易伙伴国及全面战略协作伙伴，中国与俄罗斯的经贸合作一直务实推进。具体来看，2017年7月，两国元首就加快能源、核能、高铁、航空航天、基础设施等领域战略性大项目合作达成重要共识。目前，中俄东线天然气管道、亚马尔液化天然气项目等能源项目顺利实施；中俄联合远程宽体客机已正式命名为CR929，项目研制进入实质阶段；同江铁路桥、黑河公路桥项目工程建设按计划推进。

在两国政治互信日益增强的背景下，双方企业合作意愿不断加深。据不完全统计，到目前为止，在俄中资企业已逾1200家，涵盖机械、汽车、家电、通信、农业、金融、电商、轻工等领域。

值得一提的是，2017年以来，中俄农业合作稳步发展，成为双边贸易最大的新增长点。两国农产品相互准入清单不断扩大，中国全年从俄罗斯进口的农产品已超过30亿美元，成为俄第一大食品进口国。此外，中国企业还积极参与俄远东地区农业开发，开展种养加一体化农业合作项目，取得了良好的社会经济效益。

另一个快速增长的领域是跨境电商。2016年，中俄电商贸易额约23亿美元，占俄跨境电商贸易总额的54%。2017年上半年，中俄电商贸易额约16亿美元，同比增长26.6%。目前中俄电子商务贸易额占俄罗斯跨境电子商务市场销售额的80%，俄网民在线购买中国商品的订单同比增长5倍。

中国驻俄大使李辉表示，两国在能源、交通、航天等传统领域战略性大项目扎实推进的同时，实现了农产品贸易、跨境电商和高新技术产品领域的快速增长，“这些新亮点的出现，对于拓展经贸合作空间，优化经贸合作结构，促进双边贸易协调可持续发展具有重要意义”。

中俄两国元首互致2018年新年贺电时，已确定将在2018年、2019年举办两国地方交流合作年。据悉，未来几年，中俄双方还将继续优化双边贸易结构，加强在能源、装备制造、农业、航天等领域的合作，并将大数据、物联网、智慧城市等数字经济领域作为新的合作增长点。

（本报莫斯科1月22日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月23日 03 版）

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