《等我回家》 温暖照亮游子回家路

近日，一首名叫《等我回家》的歌曲在网络上被关注，被网友称为“2018年春节最温暖的一首歌”、“2018年回家路上最值得循环播放的歌，没有之一”。这首音乐作品之所以获得成功，是因为作品无论从旋律还是情感上都触动了心弦，引起了大家的共鸣。在2018新春前推出，不仅是温暖游子们回家的路，更是一盏照亮回家路的明灯。成功演绎这首作品的正是大家熟知的空政文工团著名的女高音歌唱家严当当。多年来，严当当的所有的作品积极、阳光，歌曲中处处展现着大情怀大格局，几乎每一首都能受到媒体和广大歌迷的追捧。

《等我回家》在2018年春节前重磅推出，符合严当当温婉细腻的性格，看似普通的歌词“报纸、清茶、爸爸，锅碗、针线、妈妈……”却不动声色地浸透了人心，让每一个人听到之后立刻能够身临其境，与歌融为一体，想到自己的父母亲人。引发沉思、触动心灵。金牌作词加上金牌作曲，为《等我回家》作了最扎实的铺垫。加之实力派歌唱家严当当暖暖融融诉说似的演唱，打造出艺术家“巨大匠心”的倾心之作。严当当的近年来的作品不单单来自于她的音乐天赋，更多的是她对音乐作品的思考和对生活热爱的态度。所有的作品看似轻描淡写，实则扎实、稳重浑然天成。著名的音乐人甲丁曾这样评价：当当的每一首歌都是有灵魂的。

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)