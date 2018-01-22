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禁毒宣传进校园 携手护航少年成长

2018年01月22日10:14  来源：人民网
 

为加强校园禁毒预防教育工作,增强广大师生抵制毒品的意识,提高自我保护能力,1月11日,河南南阳官庄工区派出所深入官庄第一初级中学、南马庄实验小学开展校园毒品预防教育宣传活动,提升青少年学生识别、防范、抵制毒品尤其是新型合成毒品的意识和能力。

派出所民警详细介绍了各类毒品的特点、危害及防范等知识并通过鲜活的案例,向师生讲解什么是毒品、毒品的种类、吸毒的危害,以及如何拒绝毒品、防毒等。尤其针对在校学生好奇心强、辨别能力差、意志力薄弱、对毒品的危害认识不深等问题开展了禁毒预防教育,使广大师生更深层次的认识毒品危害,进一步强化了在校学生拒毒、防毒、反毒的意识,全面提升青少年学生珍爱生命、远离毒品的自觉意识,构建学校、家庭、社会无缝对接的防毒拒毒安全体系。民警现场与学生互动,解答疑问。学生纷纷表示,今后加强学习的同时,追求健康,积极向上的生活,从思想和行动上坚决抵制毒品的侵蚀,并积极向亲人、朋友、邻居宣传禁毒知识。

长期以来,官庄工区派出所与辖区中小学校建立常态化的校园禁毒宣传机制,定期开展禁毒宣传进校园活动,让师生及时全方位地了解新时期有关禁毒工作,共同努力平安校园、无毒校园建设。(门杰 李广勤）

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)
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