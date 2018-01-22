伊拉克议会批准５月１２日举行新一届议会选举

新华社巴格达１月２２日电（记者魏玉栋 程帅朋）伊拉克议会２２日通过决议，定于５月１２日举行新一届议会选举。

伊拉克议会当天发表声明说，议会当天投票一致通过决议，将今年５月１２日确定为新议会选举日期。

决议要求政府采取措施，增派观察员，为选举提供安全保障，同时为流离失所平民返乡参选提供帮助。

决议还规定，拥有下辖武装组织的政党不能参加选举。

伊拉克本届议会将于今年７月１日到期，根据宪法规定，新议会选举应在本届议会到期４５天前，即５月１６日前举行。

近来，伊拉克各政治派别在议会选举时间问题上存在分歧。总理阿巴迪领导的政府此前提议５月１２日举行议会选举，主导政府的什叶派政党坚持这一日期；逊尼派政党则提出推迟选举，保证流离失所的平民返乡参选；库尔德政党希望先解决库尔德自治区和中央政府的分歧，因此也支持推迟选举。

伊拉克联邦最高法院本月２１日裁定，宪法规定的议会选举期限不可改变。

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