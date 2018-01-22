文在寅希望半岛对话氛围在平昌冬奥会后能够延续

新华社首尔１月２２日电（记者 陆睿 姚琪琳）韩国总统文在寅２２日说，以平昌冬奥会为契机而促成的朝鲜半岛南北对话应在冬奥会结束后延续下去，而达成这一目标需要智慧和努力。

文在寅在主持青瓦台首席秘书和助理会议时作出这一表态。他说，朝鲜参加平昌冬奥会和冬残奥会意义重大，对冬奥会成功举办将发挥重要作用，对韩国经济也大有益处。当前面临和平解决朝核问题机遇期，但是对话氛围能持续至何时不应盲目乐观。

文在寅认为，南北对话应向朝美对话延伸，并进一步发展多样化对话渠道，推动朝核问题和平解决，为半岛带来可持续的和平与繁荣。他希望韩国国民凝聚力量，把握对话机遇，同时呼吁朝方共同努力，换位思考，克服对话中可能出现的各种困难。

本月９日，韩朝双方在板门店举行高级别会谈后发表共同声明，就朝方参加平昌冬奥会、双方举行军事部门会谈等事项达成一致。双方强调，还将举行各领域会谈，通过对话协商解决问题。

(责编：燕勐、袁勃)