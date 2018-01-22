外交部：赞赏印尼防长有关南海问题的表态 

新华社北京1月22日电（记者 闫子敏）印度尼西亚国防部长里亚米扎尔德日前就南海局势降温表达了对中国的感谢，对此，外交部发言人华春莹22日表示，这体现了中国和东盟国家共同维护南海和平稳定的积极和真诚的意愿，中方愿继续与有关各方一道，共同致力于维护南海地区和平稳定与繁荣发展。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，印尼防长里亚米扎尔德日前在“瑞辛纳对话”上表示，南海局势得以降温，我们必须以有利方式保持这一势头，以维护共同利益，我们必须感谢中国更加开放的善意及合作维护亚洲区域安全架构的意愿。中方对此有何评论？

华春莹说，中方对印尼防长有关表态表示赞赏。中国古话讲，“以诚感人者，人亦诚而应”。这体现了中国和东盟国家共同维护南海和平稳定的积极和真诚的意愿。

她表示，中国同东盟国家建立的信任弥足珍贵，稳定南海局势的成果来之不易。中方愿继续与有关各方一道，以全面、有效落实《南海各方行为宣言》精神为指引，积极推进“南海行为准则”磋商和海上务实合作，共同致力于维护南海地区和平稳定与繁荣发展。

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