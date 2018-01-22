外交部：望美方正确看待当今世界和中美关系

人民网北京1月22日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：据报道，美国国防部近日发表了《2018国防战略报告》，该报告涉华部分对中国进行多方指责，认为中方未来的战略意图是想取代美国的全球主导地位。中方对此有何评论？

答：关于美方这份报告，中国国防部发言人1月20日已阐明了中方的严正立场，相信大家已经了解。

美方上述报告充满冷战思维和“零和”博弈过时观念，蓄意歪曲中国外交和国防政策，渲染大国战略竞争，犯了根本性的错误。

中国始终不渝走和平发展道路，始终奉行防御性的国防政策，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，这是国际社会有目共睹的。

到底是谁对国际规则合则用、不合则弃？是谁动辄干涉别国内政、甚至以武力相威胁？相信世界各国人民对此看得很清楚，自有公论。

我们希望美方摒弃冷战思维，正确看待当今世界和中美关系，停止歪曲中方战略意图，而应同中方相向而行，相互尊重，聚焦合作，管控分歧，维护中美关系长期健康稳定发展，这才是符合中美两国和世界各国利益的正确选择。

问：据报道，美国政府官员周五称，美国当年支持中国加入世贸组织是错误的，因为这并没有使中国经济更开放。中方对此有何评论？

答：中国自从加入世贸组织以来，严格遵守规则，认真履行义务，为多边贸易体制的有效运转和发展作出了重要贡献，各国也从同中国的贸易中获益。同时，中国始终坚持走改革开放道路，坚定支持开放型世界经济，不断完善营商环境，是多边贸易体制的维护者、建设者、贡献者。事实上，世贸组织成员普遍对中国坚持多边贸易体制表示肯定，并期待中国在多边贸易体制中发挥更大作用。

与此同时，大家都看到了，恰恰是美国采取的单边主义做法、发出的单边主义声音，是对多边贸易体制前所未有的挑战。许多世贸组织成员已对此表达了担忧。我们希望美方正确看待中国，同时以自身实际行动切实维护多边贸易体制。

我们已经多次说过，中美经贸关系本质上是互利共赢的。作为世贸组织的重要成员，中美双方都应维护世贸组织规则的权威性，共同完善以世贸组织为核心、以规则为基础、公平开放的多边贸易体制。

问：据报道，印尼防长里亚米扎尔德日前在“瑞希纳对话会”上表示，南海局势得以降温，我们必须以有利方式保持这一势头，以维护共同利益。我们必须感谢中国更加开放的善意及合作维护亚洲区域安全架构的意愿。中方对此有何评论？

答：中方对印尼防长的有关表态表示赞赏。中国有句古话讲：“以诚感人者，人亦诚而应”。这体现了中国和东盟国家共同维护南海和平稳定的坚定、积极和真诚的意愿。

中国同东盟国家建立的信任是弥足珍贵的，稳定南海局势的成果是来之不易的。中方愿继续与有关各方一道，以全面、有效落实《南海各方行为宣言》精神为指引，积极推进“南海行为准则”磋商和海上务实合作，共同致力于维护南海地区和平稳定与繁荣发展。

问：我们注意到，日本NHK电视台昨晚播出731部队纪录片，详细揭露了日本731部队在中国东北地区秘密进行人体实验，研发细菌武器的丑陋罪行。中方对此有何评论？

答：第二次世界大战期间，侵华日军对中国人民发动了令人发指的细菌战。有关史实铁证如山，不容否认。我们赞赏日本国内有识之士揭露和直面历史真相的勇气，希望日方认真倾听国内外的正义呼声，正确认识和深刻反省日本军国主义侵略历史，切实尊重中国和其他亚洲受害国人民的感情。

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