菲律宾官员：亚投行支持菲基础设施建设顺利进行

菲律宾预算与管理部部长本哈明·迪奥克诺日前在接受新华社记者采访时表示，很高兴亚洲基础设施投资银行（亚投行）为马尼拉防洪项目提供融资支持，这对菲基础设施建设十分重要。

迪奥克诺说，马尼拉防洪项目即将动工建设，亚投行的融资为项目提供了重要的资金支持，保证了菲律宾基础设施建设项目得以顺利启动并进行下去。

去年９月２７日，亚投行批准为马尼拉防洪项目提供２．０７６亿美元融资，这是亚投行在菲首个融资项目。该项目总投资５亿美元，世界银行也提供与亚投行同等金额融资，其余８４７９万美元由菲政府承担。

马尼拉市现有排水系统建于上世纪７０年代，目前已严重老化失修。尤其在每年６月到１０月的台风季，马尼拉市内洪涝频发，经常导致交通瘫痪及人员伤亡。根据规划，此次防洪项目将更新３６个水泵站的设备，新建２０个水泵站，重修市区水道，还包括垃圾处理、排水管道维修等配套基础设施建设。

菲律宾公共工程和公路部长马克·维拉此前表示，此次更新水泵系统能确保几百万居民免遭洪涝之害。

去年１２月１９日，菲政府已与亚投行和世行完成该项目融资协议的签署工作，预计项目将在２０１８年１月内开工建设，于２０２４年完成。

迪奥克诺说：“菲律宾作为创始成员国，期待未来同亚投行进一步深化合作。”（记者袁梦晨）

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