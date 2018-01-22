王毅会见拉共体“四驾马车”和智利外长

当地时间1月21日下午，外交部长王毅在圣地亚哥会见拉共体“四驾马车”和智利外长。

王毅指出，发展中国家和新兴市场国家群体性崛起是当今世界发展的大趋势，成立中拉论坛有助于加强中国和拉美国家之间的合作，符合双方需要，顺应世界大势。中拉论坛成立3年来，取得了全方位进步，为拉美国家的发展增添了新动力，提供了新平台。

王毅表示，中方希望即将举行的中拉论坛第二届部长级会议实现三大目标。一是针对当前不确定、不稳定的国际形势，共同发出支持多边主义，支持自由贸易，支持全球化向开放、包容、均衡、普惠、共赢方向发展的一致声音。二是就在“一带一路”倡议框架下深化合作达成重要共识。“一带一路”是习近平主席提出的国际合作倡议，秉持共商共建共享原则，旨在对接各国发展规划，挖掘互利合作潜力。在中国同世界各国共建“一带一路”进程中，拉美自然是重要一方，也必将扮演重要角色。三是助力拉美国家走多元化发展道路，提高自主发展能力，建立独立和有竞争力的支柱产业。在拉美工业化的进程中，中国将成为拉美国家最可靠和最理想的合作伙伴。

拉共体现任轮值主席国萨尔瓦多外长的代表、前任轮值主席国多米尼加外长巴尔加斯、2015年轮值主席国厄瓜多尔外长埃斯皮诺萨、加勒比共同体轮值主席国海地外长罗德里格和智利外长穆尼奥斯表示，拉共体国家高度重视中国的国际地位和影响，对近年来拉中关系发展感到满意。中拉论坛为双方深化合作提供了一个有效平台。成立3年来，拉中双方在论坛框架下的合作成效显著，成果丰硕。在拉中双方共同努力下，论坛第二届部长级会议各项准备工作已经就绪，拉方对即将举行的会议达成广泛共识、取得圆满成功充满信心。（记者 党琦 崔元磊）

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