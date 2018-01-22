葡新任驻华大使希望更多中国品牌进入葡萄牙市场

葡萄牙新任大使杜傲杰

人民网北京1月22日电 （马健 孟儒之） 葡萄牙新任驻华大使杜傲杰（José Augusto Duarte）近日接受人民网专访时指出，目前中葡关系无论在政治还是经贸领域都处在一个非常好的时期，并期待两国关系在此基础上取得更大的发展。

杜傲杰表示，中葡两国政府充分互信，相互尊重，彼此之间有很多共同利益。最近几年，两国经贸关系日益发展，越来越多的中资公司在葡萄牙投资兴业，两国贸易额也在逐步攀升，经贸领域的合作也促进了双边关系的发展，也进一步增进了政治互信。他比喻道，如果说政治互信是两国关系的脊柱，那么经贸合作就是附着在脊柱上的肌肉并使之强壮。因此可以说，政治和经贸是两个方面，两个支柱，共同夯实了两国关系的基石。

在加强经贸合作方面，杜傲杰提到，葡萄牙有许多优质的出口商品，比如红酒、皮鞋以及珠宝制品等。随着两国经贸往来不断加深，葡萄牙将与众多国内外生产商竞争，开辟中国市场。与此同时，中国近40年来的飞速发展，让世界看到了中国的工业和科技生产力。杜傲杰非常希望能有更多像华为一样的中国品牌进军葡萄牙市场。

杜傲杰指出，中葡两国在国际舞台上相互支持。中国支持古特雷斯当选联合国秘书长就是一个很好的例子。在其他领域，中葡两国也是彼此尊重，比如在环境保护，自由贸易等方面，这些都使得两国关系更加密切并使得在这些领域的沟通更有意义。

在谈到两国文化交流时，杜傲杰说葡萄牙将在教育和人文领域继续加强同中国的合作，并着重强调了葡语教学在中国取得的巨大进步。他说，语言是了解一个国家的基础。只有相互认识才能相互了解，只有相互了解才能相互喜欢。目前中国有30多所高校设立了葡语专业，另外还有许多私人机构也提供中初级葡语培训。这都体现了中国对于发展中葡文化交流的重视。因此，葡方也将继续努力为中国的葡萄牙语学生提供更多的支持与服务，进一步拉近两国年轻人的距离，为他们制造一种相互认知的精神，为加强两国人文交流做贡献。

杜傲杰新任葡萄牙驻华大使后，表示出了对中国的浓厚热情。正如他在采访中说的，他期待在四年的短暂任期中能够对中国有更深入的了解。他说想去中国的浙江，去造访葡萄牙最大的华人圈子的故乡，这些华人在葡萄牙为两国的经贸往来做出了巨大的贡献和成绩。他想去陕西西安，去见证中国古代秦始皇的军队——兵马俑。他想去上海，去体验中国经济中心的繁荣。他想去黑龙江哈尔滨，去感受冰雪节的热情和刺激。他想去广东，去了解几百年前中国是如何在餐具等方面改变葡萄牙乃至欧洲的餐桌文化。他还想去长江，去三峡……杜傲杰听说中国球迷对葡萄牙球员C罗和教练穆里尼奥非常喜爱。下一步他也会去拜访中国的足球运动员和教练，讨论如何能进一步加强两国足球文化的交流。

提到中国不能不提美食，杜傲杰说，他在葡萄牙已经去过许多中餐馆，也对中国人的饮食文化非常好奇。他说他最喜欢吃北京烤鸭，因为这让他联想到葡萄牙北部的一道做法非常相似的家乡菜。“美味的北京烤鸭就应该配上葡萄牙红酒，这才是完美！”

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