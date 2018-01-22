美国国会两党政府停摆谈判僵局持续

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因参议院1月19号深夜否决了临时拨款法案，美国联邦政府非核心部门拿不到办公经费，20号开始被迫暂时关闭。
海外媒体：中国是2017年表现最好的主要经济体
1月18日，中国国家统计局公布2017年中国经济成绩单，全年国内生产总值首次突破80万亿元大关。按可比价格计算，比去年增长6.9%。这是中国经济持续6年放缓后的首次提速。中国经济何以能够取得如此骄人成绩，2018年中国又将给世界带来什么，海外媒体高度关注。
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人民日报：破坏南海稳定是不识时务的妄动
1月17日，美国海军“霍珀”号导弹驱逐舰擅自进入中国黄岩岛附近海域，中方立即有力回应——中国军舰对美舰进行识别查证，并予以警告驱离。美方煞有介事的挑衅之举，势所必然落得个灰溜溜结局。中国对黄岩岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。美方军舰的有关行为损害中国的主权和安全利益，对中方在有关海域开展正常公务活动的船只和人员安全造成严重威胁，违背国际关系基本准则，也与两国两军关系稳定发展的势头背道而驰。
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