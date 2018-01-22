阿曼石油官员预测今年油价在每桶70美元以内

阿曼石油和天然气大臣穆罕默德·鲁姆希２１日预测，２０１８年国际原油价格可能介于每桶６５至７０美元之间。

为期一天的石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国部长级监督委员会会议当天在阿曼首都马斯喀特结束。鲁姆希在会议期间发表声明说，本次会议的目标不是确定或限制油价，而是限产。他认为，产油国执行减产协议状况良好，这有助于全球油价回升。

沙特能源、工业和矿产大臣法利赫会后表示，监督委员会下属的技术委员会提供的报告显示，欧佩克和非欧佩克产油国在执行减产协议方面成效好于预期。

法利赫表示，国际原油市场对减产协议反应积极，目前油价有所回升。他说：“尽管面临挑战，但产油国只要继续履行协议，未来国际原油市场价格走势依然看好”。

俄罗斯能源部长诺瓦克赞扬产油国为执行减产协议所付出的努力，他呼吁继续努力，以确保油价回升。

欧佩克与俄罗斯等非欧佩克产油国去年１１月底决定，将原油减产协议延长至２０１８年年底。（记者杨元勇）

(责编：朱欣(实习生)、常红)