为救大堡礁 澳志愿者潜水毒杀海星

棘冠海星近来在澳大利亚大堡礁南端骤增并吃掉大量珊瑚。为此，澳大利亚日前出动２５名志愿者，潜入水下用毒针毒死这些“珊瑚杀手”。

棘冠海星以珊瑚虫为食，在健康的生态系统中，可以控制珊瑚过度繁殖，但数量过多会造成珊瑚大量死亡，威胁生态环境。

据澳大利亚广播公司日前报道，澳大利亚海洋公园旅游经营者协会已召集２５名潜水员出海，以注射方式杀死棘冠海星。整个行动为期９天，初步目标是每人每天杀死１０００只海星，实际毒杀数量将视海星聚集情况、天气、海水可见度等因素而定。

据介绍，这些潜水员均是来自高校、旅行社、海洋公园等机构的志愿者，他们会用针头向海星注射胆盐，一次性注射１０毫升即可毒死一只棘冠海星。

专家认为，海水富营养化以及天敌被人类捕捞是棘冠海星过度繁殖的重要原因。近年来，每当棘冠海星数量出现暴增，澳大利亚常采取毒杀方式控制其数量。

大堡礁是世界上最大的珊瑚礁群，近年来却一直承受着气候变化、棘冠海星过度繁殖和沿海开发污染带来的一系列生态问题，大量珊瑚因此死亡。（郭阳）

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