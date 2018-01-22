德国“无政府”119天 联盟党社民党开启组阁谈判

人民网讯 综合德新社、法新社报道，21日，德国社民党召开了特别党代会，决定是否与总理默克尔领衔的联盟党展开组阁谈判。645名党代表中，有362名投了赞成票。社民党将作出最终决断，与总理默克尔领导的联盟党（基民盟/基社盟）正式开启组阁谈判。

去年9月的联邦大选后，由于默克尔领导的联盟党（基民盟/基社盟）难以独立组阁，德国处于“无政府”状态已达119天。重挫的社民党曾一度决定不再与联盟党联合执政。选举当晚，党主席舒尔茨就宣布，社民党不会再继续与联盟党联合执政，将坚定地成为在野党。不过，默克尔领衔的联盟党此后与自民党、绿党的摸底谈判最终破裂；在这一形势下，社民党与联盟党重新展开接洽。

这次特别党代会的表决结果并不意味着社民党必然会与联盟党再次组成"大联合"政府。一方面，接下去的组阁谈判中，两党之间还有许多分歧需要化解；另一方面，即便双方在几个月后能就组阁协议达成共识，社民党高层也会像2013年那样，将最终决定权诉诸全党公投，由每一位基层党员来决定是否在协议上签字。

德国大选至今已经119天，依然没能产生新政府。目前的德国联邦政府职能依旧由"看守内阁"代理。按照惯例，由上届政府人员组成的看守内阁不能作出重大决定。（老任）

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