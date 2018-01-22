“中英经济贸易论坛”伦敦举办 聚焦中英商业合作新契机（白天行摄）

人民网伦敦1月22日电（白天行）英国中国商会日前在伦敦金融城举办“中英经济贸易论坛”，来自中英双方200多位政商界精英参加。

中国驻英国大使刘晓明出席活动并发表讲话，他表示：回首2017年，我们充满获得感。中英以庆祝两国建立大使级外交关系45周年为主线，以推进两国关系“黄金时代”深入发展为指引，推动中英关系克服诸多不确定、不稳定因素，实现平稳健康发展。展望2018年，我们充满期待。今年是中国全面贯彻中共十九大精神的开局之年，是中国改革开放40周年，也是“一带一路”倡议提出五周年。对中英关系而言，2018年也是十分重要的一年。特雷莎·梅首相即将对华访问，这是当前中英关系的重头戏。中英双方对此访都十分重视，期待以此为契机在更大范围、更高水平、更深层次推动中英互利合作，共同打造中英关系“黄金时代”的升级版。

伦敦金融城市长鲍满诚表示，英国在第九次中英经济财金对话会议上再次确认了致力于“一带一路”倡议的成功。伦敦金融城在三个方面可以为“一带一路”提供帮助：风险管理、 法律服务、绿色金融。

近年来，英国政府积极参与中国提出的“一带一路”倡议。2018年1月，英国国际贸易部在国际贸易大臣福克斯访华前宣布将对参与“一带一路”倡议的英国企业提供250亿英镑的财政支持。

此次论坛以“中英经贸合作：新时代，新征程”为主题，旨在促进中英企业之间交流与合作，实现共商共建、互利共赢、共同发展。论坛两大议题包括：“一带一路”契机下，中英经贸合作发展策略及商业模式；脱欧背景下，中英企业如何把握机遇、应对挑战、开拓新领域。

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