巴基斯坦关闭美国资助的网络电台

人民网讯 巴基斯坦政府宣布，鉴于不断播放有损巴基斯坦国家利益的消息，决定关闭美国资助的“米歇尔网络电台”。

巴基斯坦内政部19日晚些时候发表声明说，“米歇尔网络电台已经被关闭，理由是该网络电台不断播放损害巴基斯坦国家利益的消息，并要求该组织在巴基斯坦的所有记者立即停止工作，否则将以违法论处。”

巴基斯坦内政部的声明还称，米歇尔网络电台包括“自由欧洲电台—自由电台”，该台一直在巴基斯坦部落地区和靠近阿富汗边界的西北部地区以26种语言播放危害巴基斯坦利益的消息，严重危害了巴基斯坦国家安全。

据半岛电视台报道，“米歇尔网络电台”是美国官方资助的机构，总部在布拉格，在巴基斯坦共有26名记者，目前在巴基斯坦首都伊斯兰堡和白沙瓦等城市的所有办公室已经关闭。（安国章）

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