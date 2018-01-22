中拉合作扬帆驶入新时代(望海楼)

新年伊始，中拉合作迎来新气象。1月19日-22日，中拉论坛第二届部长级会议在智利首都圣地亚哥举行。这是该论坛部长级会议首次在拉美举行，是中共十九大提出中国特色大国外交要致力于构建新型国际关系、构建人类命运共同体的“双构理念”在拉美的具体体现，也是中拉合作史上的一件盛事，标志着中拉关系进入整体合作加速发展的新时代。

中拉论坛是由习近平主席2014年7月亲自倡导成立，2015年1月北京首届部长级会议标志正式启动。这是继“中非论坛”、“中国与东盟10+1”机制、“中阿论坛”、“中国与中东欧国家经贸论坛”之后，中国建立的又一个发展中地区对话与合作平台，标志中拉整体合作由构想变为现实，实现了中国同发展中地区合作机制“全覆盖”，完善了中国外交的整体布局。

三年来，中拉论坛在创新中发展，在发展中壮大。从顶层设计看，中拉领导人频繁互访，尤其习近平主席4年3访拉美到访10国，与拉美国家领导人达成加强中拉论坛机制建设、推动中拉整体合作的共识，共同确立了“建立平等互利、共同发展的全面合作伙伴关系”新目标。

从机制建设看，中拉对话合作机制不断丰富完善。定为每三年轮流在中国和拉美国家举行的部长级会议举行两次，中国—拉共体“四驾马车”外长对话举行三次，中拉“政党、青年政治家、农业部长、智库、企业家、科技创新、基础设施、地方政府、民间友好”等17个分论坛相继建立并展开活动，合作范围拓展到十多个领域。

从经贸合作看，中方提出的“1+3+6”合作框架和“3×3”合作模式有力推动中拉务实合作。2017年1月-10月，中拉贸易额达2012.9亿美元，同比增长18.3%。在拉美的中企已超2000家，中国对拉美直接投资存量达2071.5亿美元，占中国对外投资总量的15.3%，拉美已成为仅次于亚洲的中国海外投资第二大目的地。中方350亿美元对拉美“一揽子融资安排”已让拉美20多国80多个民生项目受益。

从人文交流看，中国大幅增加拉美共同体成员国奖学金和培训名额，已邀拉美800多位政党领导人、200多位青年领袖访华，提供近4000个来华培训和200多个在职硕士名额， “未来之桥”中拉青年领导人千人培训计划、“中拉科技伙伴计划”等有序推进，中拉新闻交流中心正式成立，“中拉文化交流年”推动中拉文化互学互鉴高潮迭起。目前中国在拉美20国家建有39所孔子学院和18所孔子课堂。

2018年初的这场部长级会议无疑是一次承前启后、继往开来的开局之作。中国外长与拉美33国外长或政府代表及4个多边国际机构代表围绕加强机制建设、“一带一路”建设、互联互通、气候变化等议题展开磋商，聚焦务实合作，共倡互利共赢，共谋未来合作蓝图。会议通过的成果文件将成为新时期中拉合作指导性文件和行动纲领。拉美作为“古代海上丝绸之路”的自然延伸，正在成为“一带一路”建设不可或缺的参与方，“一带一路”倡议与拉美发展战略对接将推动中拉整体合作迎来一个新的战略机遇期。

当前，中国已经进入致力于全面建成中国特色社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的新时代。拉美国家也在积极探索符合自身国情的发展道路，致力于跻身发达国家行列的“拉美梦”。我们期待中拉双方团结协作，开拓进取，共圆“中国梦”和“拉美梦”。（作者为中国现代国际关系研究院拉美所所长 吴洪英）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)