国防部发言人回应美国防战略报告

美国国防部1月19日公布《2018美国国防战略报告》摘要，其中多次提及中国，指称中国为美国的战略竞争对手。国防部发言人任国强表示，这是一份“冷战”色彩极浓的报告文件，敦促美方理性客观看待中国的国防和军队建设。

任国强表示，《2018美国国防战略报告》摘要，借规划美国防务战略妄议中国军队现代化建设，罔顾事实渲染所谓大国竞争 和“中国军事威胁”，充斥着“零和”博弈、对立对抗等不实论断，是继美国《国家安全战略报告》之后又一“冷战”色彩极浓的报告文件。是非自有曲直，公道自在人心，与心怀霸权思想的某些国家不同，中国无意称霸争霸，“寻求霸权”这顶帽子扣不到中国头上。

中方在有关南海岛礁上开展和平建设活动、部署必要的防卫设施，是中国主权范围内的事。我们敦促美方摒弃“冷战”思维，顺应和平发展的时代主题和世界大势，理性客观看待中国的国防和军队建设，与中方一道认真落实两国元首重要共识，多为两国关系添砖加瓦，努力使两军关系成为中美关系的稳定因素。（记者 卢晓琳）

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