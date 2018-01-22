丹麦：用电子身份证刷卡消费

丹麦“去现金化”程度非常高。丹麦政府2015年向议会提交议案，规定除特殊商户外，服装店、餐厅和加油站等一般机构可不再接受现金。政府推出的居民电子身份证NemlD可接网络银行，92%的丹麦国民持有NemlD。

丹麦政府要求18岁以上公民开设Nemkoto银行账户，用于接收奖学金、医疗报销和休假补助。Danske银行推出手机支付软件MobilePay，目前已有1/3的丹麦国民使用。2015年，87%的16岁至74岁丹麦国民使用网络支付，网络支付量占消费量的25%。

丹麦金融机构的ATM机从2007年3000多台降至2015年约2500台，营业网点从1991年2200多个降至2015年的800个左右。丹麦流通中现金量10年来一直保持在700亿丹麦克朗左右。

(责编：饶竹青(实习生)、杨牧)