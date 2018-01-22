一条光缆助力中尼互联互通(专家解读)

图为1月12日，中国驻尼泊尔大使于红（右）与尼信息与通信部部长莫汉（左）在中尼跨境陆地光缆开通仪式上握手。（资料图片）

1月12日，中国电信集团公司与尼泊尔电信公司在尼泊尔首都加德满都举行两国跨境光缆开通仪式，这标志着尼泊尔正式通过中国的线路接入互联网。

据日本《产经新闻》报道，尼泊尔参加了中国正在推进的“一带一路”倡议，中国决定为尼泊尔提供83亿美元（约合534亿元人民币）的援助，相当于后者国内生产总值40%，其中改善通信基础设施是重要的一环。

西班牙埃菲社报道，尼泊尔电信部门发言人普拉蒂巴·维迪雅表示，接入中国互联网将缓解尼泊尔在线流量压力并改善供应的可靠性。目前尼泊尔是通过一个连接点与中国连接，但这个数字未来可能会增加。

印度《国际财经时报》用“宽带外交”来形容此事，认为它将促进尼泊尔互联网基础设施的发展，使其更具“独立性”。

《印度斯坦时报》报道，中国的互联网带宽被视为尼泊尔满足日益增长的带宽需求的重要来源。

尼泊尔《共和报》援引尼泊尔电信公司总经理卡米尼·拉杰班达里的话说，通过多种渠道与全球网络互联，对确保尼泊尔网络服务质量至关重要。国际业务处副总经理绍布汗则表示，接入中国互联网，有助于尼泊尔把地理上的网络劣势转变为优势，成为亚太与南亚通信大通道的枢纽国家。

受访专家：复旦大学国际问题研究院研究员 林民旺

尼泊尔接入中国互联网，对尼泊尔和中国而言，都具有积极的意义。

过去，喜马拉雅山南麓的国家，包括尼泊尔，和中国的联系基本被阻隔了。地理因素一直制约着中尼开展跨喜马拉雅山的经济合作。如今，随着技术的进步，地理障碍逐渐减弱。

近来，中尼互联互通已经取得积极进展。

西藏自治区与印度、尼泊尔、缅甸、不丹等国家接壤，具有独特的区位优势和地缘优势，是中国与南亚国家交往的重要门户。2014年8月19日，西藏航空有限公司在加德满都与尼泊尔合作方签约，携手成立“喜马拉雅航空公司”。这一“空中桥梁”已经起到助力中尼商贸和人员往来的重要作用。

2016年5月19日，南亚公铁联运国际货运列车“兰州号”首批出口货物也经吉隆口岸出口尼泊尔。

2017年3月，尼泊尔时任总理普拉昌达从尼泊尔首都加德满都出发，开启为期5天的访华之行。普拉昌达曾表示，中尼两国联系紧密，且中国在尼政局平稳、经济发展的过程中起到重大作用，尼希望加入“一带一路”建设。

此外，西藏自治区依托“一带一路”，计划于2020年实现与尼泊尔的电力联网，逐渐连接南亚地区。

这次中尼光缆从西藏连通尼泊尔，意味着中尼深化了“一带一路”框架下的务实合作，也意味着中国跟南亚的联系往前推了一步，对于“一带一路”整体的互联互通也能产生比较大的影响。南亚其他国家，如斯里兰卡、孟加拉国等，也能从中看到“一带一路”互联互通后带给本国的发展机遇。

未来，中国还有很多措施来打通与“一带一路”沿线国家的联系，加强合作，实现共赢。除了电路，网路，还有管路以及航空线等。可以预见的是，中国将在多领域发力，与“一带一路”各国共同打造一张互联互通的巨大网络。（陈秋圆）

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