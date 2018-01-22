维纳·措恩：德国“互联网之父”（互联网大咖秀）

在德国，说到互联网，维纳·措恩绝对是绕不过去的一个人。正是在他的推动下，德国于1984年正式接入了互联网，维纳·措恩也因此被誉为“德国互联网之父”，并入选“互联网名人堂”。

措恩1942年出生于德国美因河畔的法兰克福。1971年从德国卡尔斯鲁厄大学（现卡尔斯鲁厄理工学院）取得博士学位之后，措恩被任命为该校新成立的信息学系计算机中心主任。在担任卡尔斯鲁厄大学计算机科学教授期间，措恩领导他的团队成功完成了互联网基础设施的搭建。1984年8月2日，措恩接收到了一封由美国计算机科学网发出的邮件，这也是整个德国接收到的第一封电子邮件。这意味着，德国成为了世界上第四个接入互联网的国家。措恩从此声名鹊起。

值得一提的是，措恩与中国有很深的渊源。1987年，措恩协助中国从北京向海外发出了中国第一封电子邮件。邮件内容为“Cross the Great Wall ，we can reach every corner in the world（跨过长城，我们可以到达世界上的任何角落）”。中国成功接入国际互联网。从此，中国进入了互联网时代！

1990年，措恩与中国互联网先驱一起，为中国注册了自己的国际顶级域名“·cn”，并临时将该域名服务器架设在卡尔斯鲁厄大学计算机中心。也因此，他被中国网民亲切地称为“互联网时代的白求恩”。2009年，中国工程院院士胡启恒院士曾向措恩教授授予“中国荣誉网民”的称号，以表示对措恩教授为中国互联网发展所做贡献的感谢。

2017年，这位来自德国的老朋友再次出席了世界互联网大会。他对中国的互联网发展十分看好。措恩认为，互联网技术将会彻底颠覆整个世界，互联网媒介将会达到一个新的维度。目前中国互联网企业发展势头不错，尤其是近年来“互联网+”的发展模式迅速扩展。他说：“相比其他国家，中国互联网这30年来的发展是令人惊讶的，也是革命性的，尤其是最近5年来的发展和变革，让世界看到了中国的力量。”（吴正丹）

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