维纳·措恩：德国“互联网之父”（互联网大咖秀）

在德国,说到互联网,维纳·措恩绝对是绕不过去的一个人。正是在他的推动下,德国于1984年正式接入了互联网,维纳·措恩也因此被誉为“德国互联网之父”,并入选“互联网名人堂”。

措恩1942年出生于德国美因河畔的法兰克福。1971年从德国卡尔斯鲁厄大学(现卡尔斯鲁厄理工学院)取得博士学位之后,措恩被任命为该校新成立的信息学系计算机中心主任。在担任卡尔斯鲁厄大学计算机科学教授期间,措恩领导他的团队成功完成了互联网基础设施的搭建。1984年8月2日,措恩接收到了一封由美国计算机科学网发出的邮件,这也是整个德国接收到的第一封电子邮件。这意味着,德国成为了世界上第四个接入互联网的国家。措恩从此声名鹊起。

值得一提的是,措恩与中国有很深的渊源。1987年,措恩协助中国从北京向海外发出了中国第一封电子邮件。邮件内容为“Cross the Great Wall ,we can reach every corner in the world(跨过长城,我们可以到达世界上的任何角落)”。中国成功接入国际互联网。从此,中国进入了互联网时代!

1990年,措恩与中国互联网先驱一起,为中国注册了自己的国际顶级域名“·cn”,并临时将该域名服务器架设在卡尔斯鲁厄大学计算机中心。也因此,他被中国网民亲切地称为“互联网时代的白求恩”。2009年,中国工程院院士胡启恒院士曾向措恩教授授予“中国荣誉网民”的称号,以表示对措恩教授为中国互联网发展所做贡献的感谢。

2017年,这位来自德国的老朋友再次出席了世界互联网大会。他对中国的互联网发展十分看好。措恩认为,互联网技术将会彻底颠覆整个世界,互联网媒介将会达到一个新的维度。目前中国互联网企业发展势头不错,尤其是近年来“互联网+”的发展模式迅速扩展。他说:“相比其他国家,中国互联网这30年来的发展是令人惊讶的,也是革命性的,尤其是最近5年来的发展和变革,让世界看到了中国的力量。”(吴正丹)

