马克龙访华团里的华人智囊

1月8日至10日，法国总统马克龙首次对中国进行了国事访问。在他的陪同名单里，有一位华人吸引了众多中法媒体的关注，实际上对于熟悉法国的很多人来说，他并不陌生。他就是陈文雄。

“两朝元老”

从奥朗德时代开始，陈文雄就一直在法国总统、总理和多位部长访华代表团的名单里。作为法国总统访华的“两朝元老”，现年50岁的陈文雄早已被法国政界看做是“中国问题专家”。早在访华前爱丽舍宫的吹风会上，陈文雄的名字就被当做“随团重要政府成员”知会法中媒体。

2008年从政至今，陈文雄从巴黎十三区副区长、到巴黎市议员、再到法国国会议员，一路走来终于让在法华人在法国政坛有了一席之地，有机会实现国家层面的“参政议政”，并在历史悠久、金碧辉煌的国民议会向政府成员提问。当选国会议员的那天，陈文雄曾说，能够当选国会议员，感到压力很大。“作为华人，从2008年担任巴黎十三区政府副区长、2014年当选巴黎市议员、再到今天当选国会议员，我们华人能够在政坛有一席之地是不容易的。”

如今，陈文雄不仅做到了在政坛“占有一席之地”，还成了马克龙总统开展对华关系的重要智囊。

对于此次法国总统马克龙总统的访华之行，陈文雄评价说，“马克龙总统此次访华，距离上一次奥朗德总统首次访华已经有五年多的时间了。五年后的法中两国，已经从全面战略合作伙伴关系进一步发展到了新阶段，并将在‘一带一路’倡议的框架内继续深化合作。”他还感慨说，“中国政府官员的业务水平值得我们的尊重，他们中有很多人都是法国国立行政学院等顶尖学府毕业的”。

马克龙总统的首次访华之旅在1月10日完美收官，但陈文雄的工作却并未结束：1月16日下午，法国国民议会开展2018年度首轮向政府成员提问的程序。

在这个环节里，刚刚陪同法国总统马克龙访华归来的陈文雄以国会议员的身份向法国外交和欧洲事务部长勒德里昂就马克龙总统的访华之行进行提问，了解外交部将如何开展后续工作。

“茶叶王子”

陈文雄祖籍广东普宁，出生于柬埔寨。8岁时随父母来到法国。陈文雄的父亲是法国已故著名侨领、企业家陈顺源，创立了法国嘉华公司，被称作法国“茶王”，1986年创立了法国潮州会馆。陈文雄在当选国会议员当晚谈到父亲时曾一度哽咽，“他也知道，我从政以后对家里的生意有很大的影响。但尽管如此，他还是支持我参政，而他的支持对我很重要。父亲还对我说：‘我们不能仅仅考虑自己家的事情，要为全部华人的利益来考虑。’”

从政之后，为了华人的利益，为了中法之间的文化交流，陈文雄付出了不少心血。他提到的推介中医事例令人感动。陈文雄说，他很早就产生了把中医带到法国的想法。在巴黎十三区任职时他发现，很多老华人生病却很难通过正规渠道买到中药。而且根据当时法国的相关规定，在法国除了针灸，中医甚至是非法的。他回忆说，“我只好一家一家联系当地的医院，举办讲座，普及中医疗法。当有人提出疑问时，我亲自上前解释。”他表示，在与双方卫生部门的努力沟通之下，终于在巴黎各大医院建立起了中医研究中心。

陈文雄作为家中独子，从政前一直经营父亲创立的家族企业，被称作法国的“茶叶王子”、“嘉华少帅”。他曾有个理想：把家族企业旗下的“帝国茶苑”经营成星巴克，开遍法国的大街小巷。但目前看来，至少在未来的五年，陈文雄将会全身心投入政坛，“为中法关系做点事情”。（张 新）（来源：中国侨网）

(责编：饶竹青(实习生)、杨牧)