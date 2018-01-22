一艘疑似中国渔船在韩以西海域倾覆 已发现三名遇难船员遗体

1月21日，韩国海警在韩国以西海域对倾覆的疑似中国渔船实施救援。新华社发（韩国仁川海警供图）
新华社首尔１月２１日电（记者陆睿 耿学鹏）中国驻韩国使馆领事部２１日向新华社记者表示，根据韩方最新通报，当天在韩国以西海域发现一艘倾覆的疑似中国渔船。目前已发现３名遇难船员遗体，尚无法确认船只所属国及船员国籍。
中国驻韩国使馆领事部说，据韩国海警部门通报，当地时间２１日零时（北京时间２０日２３时）左右在韩国仁川白翎岛附近海域发现一艘倾覆的疑似中国渔船，船体８０％进水，仅尾部露出海面约１米。目前，该渔船所属国和３名遇难船员身份仍在核实中。
目前，中国驻韩国使馆密切跟踪此事，并与韩方保持沟通。
据当地媒体报道，发生事故的渔船是一艘长约１２米的木船。事发后韩方出动警备艇、直升机、民用船舶等展开搜救。韩国海警方面先将船体牵引至白翎岛附近较浅水域，然后由２６名潜水员潜入水中对船体内部进行了搜索。
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