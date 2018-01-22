非洲首支雪车队将赴冬奥会参赛

尼日利亚姑娘塞温·阿迪贡和另外两名队友今年2月将组成非洲首支雪车队出征韩国平昌冬奥会。

她们的冬奥会之旅始于美国休斯敦。阿迪贡是一名退役跨栏运动员，参加过2012年伦敦奥运会，后来机缘巧合爱上雪车运动。她自己组装了一辆雪车练习，并在2016年和美国队友参加地方赛事夺冠。此后，阿迪贡考虑组建一支尼日利亚雪车队。阿迪贡虽然生活在美国休斯敦，但父母都是尼日利亚人。

她联系到尼日利亚奥林匹克委员会，并征召另外两名生活在美国的尼日利亚姑娘组建队伍。阿迪贡为此花光了1万美元（约合6.4万元人民币）积蓄，又众筹到7.5万美元（48万元人民币）用于训练。

她们平时在得克萨斯州的泥土跑道上训练，直到去年1月才在犹他州帕克城踏上冰面。“那是我们的第一场比赛，女士们第一见到了冰、见到雪车、见到雪车跑道，”英国《星期日泰晤士报》21日援引阿迪贡的话报道。去年完成5场资格赛并保持世界前44的排名后，这支尼日利亚雪车队终于取得今年平昌冬奥会的参赛资格。她们计划届时从尼日利亚出发前往韩国。

阿迪贡和队友并非第一支征战冬奥会的热带国家雪车队。牙买加男子雪车队30年前曾参加加拿大卡尔加里冬奥会，虽然名列最后一位，但他们的事迹被拍成经典励志电影《冰上轻驰》。“牙买加雪车队”也成为体育界的特有名词，形容一些看似不可能取得好成绩的运动队。牙买加今年也将首次派出女子雪车队参加冬奥会。（袁原）【新华社微特稿】

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