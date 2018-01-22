英国：赢“老人间隔年”比赛 免费游世界

西方一些国家有“间隔年”的说法，即青年人在升学或毕业后、工作前通常有一年时间用来旅行，以便体验不同的生活方式。受“间隔年”启发，英国比价网站“比较市场”面向退休老人推出“老人间隔年”比赛，最终胜出的一名幸运儿将体验“老人间隔年”，获得免费游世界的机会，并将成为网站的“老人间隔年顾问”。

据英国《每日邮报》报道，想赢得免费旅游机会的英国已退休老人，只要递交一份200个单词的说明、配上一段短视频，讲述为何自己是“最适合人选”，就算报名参赛。得票最多的人即为获胜者，将于3月中旬选出。他／她的工作包括在旅行时拍照、录像并每月在“比较市场”网站上发布一篇游记。

网站旅行保险部门负责人斯蒂芬妮·科比特说：“比赛是为了向退休人群提供一个再次旅行的机会。”（乔颖）【新华社微特稿】

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